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Sol Campbell'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

İngiliz futbolunun unutulmaz savunma oyuncusu eski Arsenalli futbolcu Sol Campbell, yıllar önce Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu ancak son anda bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

13 Ocak 2023 Cuma 15:12
Sol Campbell'den yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

ANTALYA - İngiltere Milli Takımı formasını, 1996-2007 yıllarında 73 kez giyen ve 3 sefer de kaptan olarak sahaya çıkan Campbel, WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın eski stoperi Sol Campbell, Türk futbolunu yakından takip ettiğini ve yıllar önce Fenerbahçe ile yollarının kesiştiğini bildirdi. Premier Lig'de forma giyerken Türkiye Ligi'nde oynamayı düşündüğünü açıklayan Campell, "Fenerbahçe'ye çok yakındım. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 20 yıl kadar önceydi. Fenerbahçe beni transfer etmek için çok istekliydi. Ben de hevesliydim ancak çıkan pürüzler yüzünden gerçekleşmedi." diye konuştu.

Türkiye'de futbol oynamış İngiliz futbolcuların iyi izler bıraktığını belirten 48 yaşındaki eski futbolcu, "Les Ferdinand, Beşiktaş'ta oynamıştı. Müthiş, fantastik bir forvetti. Kısa bile olsa burada çok iyi hatıralar bıraktı. Aynı zamanda Kevin Campbell de iyiydi. Daniel Sturridge de Trabzonspor'da başarılıydı. Türk futbolunda her zaman büyük bir coşku, tutku var. Türkiye'deki statları dolduran taraftarın futbol aşkı beni etkiledi. Herkes futbolu seviyor. Türkler tam bir futbol milleti." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın uzun süredir Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlardan uzak kalmasını da değerlendiren Campbell şunları kaydetti:

"Yeni ortak fikirler geliştirmek gerekiyor. Yurt dışındaki futbolcularla, Türkiye'de oynayan futbolculardan iyi bir karışım yapılırsa, geleneksellikle Avrupa futbol mantalitesini eritirseniz sağlam bir yapı elde edebilirsiniz. Türkiye güçlü bir ülke. Gördüğüm kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun bütçe yönünden sorun yok. İyi bir sistem, iyi bir planlama ve tek hedef üzerinden gidilirse uluslararası başarılar da gelir"

Campbell, "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonunu dünya futbolu için fikirleri paylaşma, geçmişi ve geleceği konuşma için çok önemli bulduğunu da sözlerine ekledi.

1992-2001 yılları arasında Tottenham forması giyen Sol Campbell, 2001-2006 yılları arasında Arsenal ile oldukça başarılı bir dönem geçirmişti. 2002 ve 2004'te Premier Lig şampiyonlukları yaşayan Sol Campbell, 2006'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile finalde mücadele etmişti. 2006 sonrasında Portsmouth, Notts Country, kısa süreliğine yeniden Arsenal ve Newcastle United maceraları yaşayan Sol Campbell, 2011'de futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sol CampbellFenerbahçe
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