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Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

21 Ekim 2022 Cuma 13:34
Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

SİVAS - Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. 

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci hafta maçında deplasmanda yarın Trabzonspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, bugün Trabzon'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını noktaladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Çalışmanın ardından Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. 

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporTrabzonspor Maçı
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