Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS - Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Bugün Konya'ya gidecek olan Demir Grup Sivasspor, yarın kentte yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.