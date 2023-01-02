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Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

02 Ocak 2023 Pazartesi 14:05
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS -  Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Bugün Konya'ya gidecek olan Demir Grup Sivasspor, yarın kentte yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporKonyaspor MaçıHazırlık
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