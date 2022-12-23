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Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

23 Aralık 2022 Cuma 15:42
Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

SİVAS - Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayaak İstanbul'a gitti. 

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-Beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Çalışmanın ardından Sivasspor kafilesi havayolu ile İstanbul'a gitti. Kampa giren kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı. 

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporKasımpaşa Maçı
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