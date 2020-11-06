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Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

06 Kasım 2020 Cuma 13:44
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Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında dün akşam sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ara vermeden pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Karabağ maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğerleri ise ısınma koşusuyla idmana başladı. Ardından 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporGalatasaray
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