Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.000,09
ALTIN
984,32
DOLAR
18,61
STERLİN
21,01
EURO
18,32
DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak
DSİ 157 Sürekli İşçi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İstanbul Teknik Üniversitesi 27 Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 27...
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri...
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivasspor, CFR Cluj maçının hazırlıklarına başladı

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:21
Sivasspor, CFR Cluj maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü CFR 1907 Cluj ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. 

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5'inci hafta maçında kendi sahasında CFR Cluj ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile CFR Cluj, 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

DHA

Son Güncelleme: 24.10.2022 15:26
Anahtar Kelimeler:
SivassporCFR Cluj MaçıHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Galatasaray - Alanyaspor: 2-2
Galatasaray - Alanyaspor: 2-2
Kasımpaşa - Kayserispor: 0 -1
Kasımpaşa - Kayserispor: 0 -1
İstanbul Boğazı'ndaki boks gecesinde kazanan Serdar Avcı
İstanbul Boğazı'ndaki boks gecesinde kazanan Serdar Avcı
4’üncü MarmaRUN Koşusu yapıldı
4’üncü MarmaRUN Koşusu yapıldı
Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0
Trabzonspor - Sivasspor: 1-0
Trabzonspor - Sivasspor: 1-0
Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu
Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول