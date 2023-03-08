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Sivasspor, Avrupa arenasında 29. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkacak.

08 Mart 2023 Çarşamba 11:35
Sivasspor, Avrupa arenasında 29. maçına çıkacak
Sivas

Artemio Franchi Stadyumu'nda yarın saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SivassporAvrupa Arenası
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