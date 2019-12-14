Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110477
ALTIN
275.763
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7509
EURO
6.4759
“BAY Z.” GALASI GERÇEKLEŞTİ
Son Dakika
Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede
“Don Quichotte” (Don Kişot) Operası, bu sezonda sahnede
Son Dakika
Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
Sivas'ta, Fenerbahçe heyecanı
Sivas'ta, Fenerbahçe heyecanı
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivas'ta, Fenerbahçe heyecanı

Sivas'ta, Fenerbahçe maçı heyecanı

Sivas'ta, Fenerbahçe heyecanı

Sivas'ta, Fenerbahçe maçı heyecanı

14 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
11 Okunma
Sivas'ta, Fenerbahçe heyecanı

SİVAS (DHA)

Süper Lig'de, Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maç öncesi Sivas'ta büyük heyecan yaşanıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin maçla ilgili değerlendirme yaparken, taraftarlar da Fenerbahçe'yi yeneceklerini iddia etti.

14 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 30 puanla lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor yarın 27 bin 500 kişilik Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi kentte maçın heyecanı yaşanıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları binalarına Sivasspor bayrakları asarak takıma destek olma çağrısında bulundu. Taraftarlar da maç öncesi Atatürk Kongre Etnografya Müzesi bahçesindeki Sivasspor Store'dan forma almak için yoğunluk oluşturdu. Maç öncesi trafikte aksama yaşanmaması ve taraftarların stada rahatça ulaşabilmesi için Sivas Belediyesi tarafından ek otobüs seferleri konuldu.

"LİGDE ÇOK İYİ BİR YERDEYİZ"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan,"Yarın günlerden Sivasspor, şehrimizin göz bebeği markası Sivasspor'a herkesin destek olması gerekir. Çok büyük bir özveri ve fedakârlık var. Bugün diğer takımları düşündüğümüzde çok iyi bir yerdeyiz. Bunun devam etmesi içinde taraftarlarımız gerekeni yapma durumunda. Masa başında, sıcak odalarda değil; iyi günde, kötü günde artık Sivasspor'umuzu desteklemek için stada bekliyoruz. Bin civarında bilet kaldı. İlk defa kapalı gişe bir maç oynayacağız. Yarınki galibiyetle psikolojik olarak, motivasyon ve teknik olarak çok büyük ivme kazanmış olacağız. Devre arasını lider bitirdikten sonra inanmışlığımız ve mücadelemiz daha da artacak" dedi.

"ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Yarın Sivasspor'un önemli bir maça çıkacağını belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, "Bugün Sivasspor şehrimizin en önemli markalarından ve değerlerinden birisi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Sivas'ın tanıtımı için önemli bir misyon üstleniyor. Takımımız iyi bir noktada, iyi de gidiyoruz. Yarınki maçta takımımıza başarılar diliyorum. Tüm Yiğidolar'ı maçta takıma destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor taraftarı Aydın Karahan da, "Maç öncesi şehrimizde güzel bir hava oluştu. Kapalı gişe, şu anda bilet bulunamıyor. İnşallah kazanacağız. Maça kazanmak için çıkacağız. Sivasspor'un kazanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Almanya'dan maçı izlemek için Sivas'a gelen Enes Kırbıyık ise Sivasspor'u zor bir maçın beklediğini söyleyerek, "Sivasspor ile Fenerbahçe zor bir maça çıkacak. İnşallah Sivasspor kazanır maçı" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 14.12.2019 08:43
Anahtar Kelimeler:
SivassporFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez
Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez
Bakan Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan milli atletlerle bir araya geldi
Ünlü basketbolcu Sinan Güler’den tavsiye: Meraklı olun
Ünlü basketbolcu Sinan Güler’den tavsiye: Meraklı olun
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan
İsmail Kartal: Kasımpaşa karşısında hedefimiz 3 puan
Antalyaspor Alanya'ya gitti
Antalyaspor Alanya'ya gitti
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın kapanış yarışı İzmir'de yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans