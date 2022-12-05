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Silivri'de bölgesel amatör lig maçında saha ve tribün karıştı

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grup'ta dün oynanan Silivrispor - Gölcükspor karşılaşmasında futbolcular arasında başlayan gerginlik, sahaya ve tribünlere yansıdı. Silivrispor'un 3-1 mağlup olduğu maç sırasında çıkan olayda sahaya yabancı cisim yağarken, polis olayların büyümesini güçlükle engelledi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 10:52
Silivri'de bölgesel amatör lig maçında saha ve tribün karıştı

Silivrispor sahasında misafir ettiği Gölcükspor'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında oyundaki sert mücadele nedeniyle gerginlik yaşandı. Bu duruma tepki gösteren ev sahibi takımın taraftarları sahaya yabancı madde atmaya başladı. Taraftarlar tarafından atılan yabancı cisimler sahadaki oyunculara ve görevli komisere isabet etti. Polis ekipleri de gerginliği yatıştırmak için tribündeki taraftarların arasına girdi. Ancak taraftarlar yabancı cisim atmayı sürdürdü. Polis tribündeki taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, oyuncular sahada ve yedek kulübesinde kavga etmeye devam etti. Olaylar sırasında Silivrispor oyuncusu Engin Gülle, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hakemler sahayı polis korumasında terk etti. Gerginlik polisin müdahalesi ile daha fazla büyümeden sona erdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriGölcükspoBölgesel Amatör LigFutbolMaçSahaTribünKavga
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