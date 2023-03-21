Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.965,19
ALTIN
1.197,47
DOLAR
19,03
STERLİN
23,32
EURO
20,55
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi,...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 127 Öğretim Üyesi Alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 127...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sevilla teknik direktör Sampaoli'nin görevine son verdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin görevine son verdi.

21 Mart 2023 Salı 15:02
Sevilla teknik direktör Sampaoli'nin görevine son verdi
Madrid

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, Sampaoli'nin görevine son verilmesinin nedenleri "ligde takımı alt sıralardan çıkaramaması ve son maçlarda takımın sahada verdiği imaj olarak" belirtildi.

Ligde şimdiye kadar oynanan 26 haftada, 28 puanla 14. sırada yer alan Sevilla, düşme hattındaki takımlardan sadece 2 puan üstte bulunuyor.

La Liga'da sezona Jule Lopetegui ile başlayan Sevilla alınan kötü sonuçlarından ardından 6 Ekim'de İspanyol teknik direktörü görevden alarak yerine Sampaoli'yi getirmişti.

Sevilla'daki yaklaşık 6 aylık döneminde 19 lig maçına çıkan Sampaoli 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

La Liga'da Sevilla son olarak 19 Mart'ta deplasmanda Getafe'ye 2-0 yenilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, çeyrek finale yükselmişti.

İspanyol basını, Sevilla'da Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar'ın getirileceğini iddia ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sevilla Teknik Direktör Sampaoli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı
Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı
Milliler 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı
Milliler 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı
Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı
Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı
Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem açıklaması
Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem açıklaması
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı
Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazandı
Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazandı
Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı
Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı
Winter Run İstanbul'a 3 bine yakın sporcu katıldı
Winter Run İstanbul'a 3 bine yakın sporcu katıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi