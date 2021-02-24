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Sertaç Güven: Abdullah Avcı takımı yeniden diriltti

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, sezon başında aldıkları kötü sonuçların ardından göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı’nın yüreğini ortaya koyduğunu belirterek, “Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden diriltti. Oyuncu grubu eski ruhunu tekrar yakaladı” dedi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:18
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Sertaç Güven: Abdullah Avcı takımı yeniden diriltti

TRABZON - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Trabzonpor Dergisi'ndeki röportajında, geride kalan sezonun kulübün tarihine geçen bir sene olduğunu ve inanılmaz bir sezon geçirdiklerini, bu sezona ise kötü başladıklarını ancak teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle takımı dirilttiğini söyledi. Doğru planlama ve maddi anlamdaki hamlelerin kendilerine başarının yolunu açtığını belirten Sertaç Güven, "Saha içerisinde ne oynadığını bilen, armanın ağırlığı için mücadele eden oyuncu grubumuz, bize başarının kapısını araladı. Tabii bu grubun oluşmasında yapılan ekonomik reformları asla göz ardı etmemeliyiz. Personelimizin de mutluluğu sahaya yansıyınca ortaya coşkulu bir Trabzonspor çıktı. Taraftarlarımız da sağ olsun bize inandı ve bu yolda önümüzü açtı. Onların desteğiyle bu mücadeleyi verdik” diye konuştu.

“TRABZONSPOR LİDERLİK YARIŞINDA ÖNDE OLACAKTIR”

Bu sezon ligin çok daha farklı geçtiğini ve pandemi sürecinin tüm takımları derinden etkilediğini kaydeden Güven, “Daha önce hiç farkındalığımız olmayan planlar yapmak ve aksiyonlar almak durumunda kalıyoruz. Trabzonspor tüm güçlüklere rağmen her zaman liderlik yarışında en önde olacaktır” ifadelerini kullandı.

“AVCI TAKIMI YENİDEN DİRİLTTİ”

Sezona iyi başlayamadıklarını ancak daha sonra göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı’nın yüreğini ortaya koyduğunu vurgulayan Sertaç Güven, “Kötü sonuçlar bizi hoca değişikliğine itti, iyi bir karar vermeliydik. Avcı ismi gelince Trabzonspor’un ağırlığına uygun bir isim olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Hocamız sağ olsun yüreğini ortaya koydu. Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden diriltti. Yönetici gözüyle baktığımda takıma disiplin getirdiğini net bir şekilde görebiliyorum. Sağladığı güven ortamı her maç tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Oyuncu grubu eski ruhunu tekrar yakaladı. Bunda hocamızın geçmişten gelen tecrübesi ve şehri sahiplenmesinin de etkisi büyük” diyerek sözlerini tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sertaç GüvenAbdullah AvcıTrabzonspor
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