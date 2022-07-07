Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.412,78
ALTIN
969,18
DOLAR
17,29
STERLİN
20,84
EURO
17,71
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sergio Oliveira, Galatasaray'da

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren 30 yaşındaki Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:08
Sergio Oliveira, Galatasaray'da

Yeni sezon öncesinde yurt dışı kampı için bugün Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sergio OliveiraGalatasarayFutbolTransferRoma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
Trabzonsporlu Visca: Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum
Trabzonsporlu Visca: Daha fazla kupa kaldırmak istiyorum
Formulaz 13'üncü kez Rize’de düzenlenecek
Formulaz 13'üncü kez Rize’de düzenlenecek
Milli sporcu Hatice Akbaş'tan zorluklara rağmen altın madalya!
Milli sporcu Hatice Akbaş'tan zorluklara rağmen altın madalya!
Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı
Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı
Trabzonspor’un Slovenya kampı başladı
Trabzonspor’un Slovenya kampı başladı
Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi
Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti
Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول