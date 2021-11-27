Sergen Yalçın: Her türlü ihaleyi alacak kişi benim

Acayip bir gece yaşadıklarını ifade eden Sergen Yalçın, “Oyunla ilgili şunu söyleyeyim, konuşulacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Kader kısmetle ilgili bir geceydi. Acayip bir gece oldu. VAR, yönetim derken, yenilen goller, sakatlıklar, beklemediğimiz, ters yakalandığımız bir gece oldu. Kazanmak istiyorduk ama bu şartlarda biraz zor. Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Pozisyon penaltıdır ya da değildir. Necip’in kırmızı kartından önce Josef’e faul var. Kırmızı kart ağırdı bence. Aleyhimize olan pozisyonlarda VAR hemen devreye giriyor. Lehimize olan pozisyonlarda girmemesi çok enteresan. Televizyonlarda gösterilmeyen pozisyonlar var. İstediğimiz zaman bizde yok sildik diyorlar. Silerler tabii. 10 dakika içinde VAR devreye girdi ve çökertti. Futbol sahada oynanmıyor. Bilgisayar başında oturanlar karar veriyor. Sert konuşunca ceza veriyorlar. Türk futbolu adına üzgünüm. Bu durumun içinde olduğumdan dolayı, güvensiz bir durumda futbol oynamaya, maç kazanmaya çalışıyoruz. Bu bahane mi, değil. Performansımız beklenenin altında. Bu sene iyi bir sezon beklerkeni planlarken işler istediğimiz gibi gitmedi. Futbolda bunlar oluyor. Herkesin başına gelebilir. Daha önce de bunları yaşadık. Bu sefer uzun oldu. Altından kalkmak zor oluyor. 2,5 aydır bu durumun farkındayız, ama ekip olarak bir türlü beceremedik. Bu durumun sorumlusu benim. Sorumluluk alacak kişi benim. Taraftarımızın gelirken inanılmaz desteği vardı. Bugüne kadar bize sabrettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz onlara beklentilerini veremedik. O açından üzgünüz. Burası Beşiktaş, düştüğü yerden kalkmasını bilir. Maalesef psikoloji çok aşağı düştü. Biraz da kadar, kısmet demek lazım. Beklemediğimiz şeyler oluyor. Şampiyonlar Ligi ve lig de buna dahil. Yeterli seviyeye ulaşamadık, beceremedik. Ekibim ve oyuncularım adına taraftarımızdan özür diliyorum” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ İHALEYİ ALACAK KİŞİ BENİM”

Necip Uysal’ın kırmızı kart gördüğü pozisyon öncesinde Josef de Souza’ya net şekilde faul yapıldığını ifade eden Yalçın, “Bireysel performanslar tabii ki düşüktü. Kaleye gelemeyen bir rakiple oynuyorsunuz. Penaltı 5 dakika sonra kırmızı kart.. Necip’in pozisyonu kırmızı kart mı ? Tekrarını izlemedim. Öncesinde Josef’e yapılan yüzde 100 faul var. Ben bunların normal olduğunu düşünmüyorum. N’Sakala’nın bir saygısızlığı var. Kadro dışı kararının oyunla alakası yok. Salih’i kadroya almadık. Bu normal, bugün için kadroda kalmış olabilir. Rıdvan, Serdar sakat. Salih’in olmaması enteresan bir durum mu ? Radikal bir karar değil. Daha önce Oğuzhan’ı da Salih’i de oynattık. Bunlar benim tercihlerim. Sizler antrenör olsaydınız, tercihleriniz farklı olurdu. Tercihlerin eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Oyunu eleştirebilirsiniz. Tercihler, oyuncu performanslarına bağlı tercihler. Oyuncular beklentiye cevap verdiği zaman tercihler doğru, vermediği zaman yanlış oluyor. Beni eleştirmeniz doğal. Burada her türlü ihaleyi alacak kişi benim. Yeter ki işler iyi gitsin. İyi gittikten sonra her türlü ihaleyi alırım” ifadelerini kullandı.

“BAZEN OLMADI MI, OLMUYOR”

Futbolcuların paralarının günü gününe yattığını söyleyen Yalçın, “Bizim oyuncularla ya da onların kendi aralarında bir problem yok. Buradan çıkışı göremiyoruz. Tabii ki görmek istiyorum ama bu durum bugünlük değil. 2 aydan beri bu durumun içindeyiz. Dortmund maçından beri düzenimiz bozuldu. Antrenman programını değiştiriyoruz, bireysel toplantı yapıyoruz. Hoca analiz yapmıyor diyorsunuz, ama yapıyoruz. Analizi her hoca yapar. Kimi az, kimi çok yapar. Bu iş parçadan bütüne doğru gider. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni antrenman metotları, programları buluyoruz. Bazen olmadı mı olmuyor. Bazen düzeltemiyoruz. Düşüşe çare bulamıyoruz. Motivasyon düşüyor. Oyuncuların reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bizden daha üzgün kimse olabilir mi? Bu durumu düzeltemediğimizden dolayı çok üzgünüz. Çok fazla da zarar vermek istemiyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Burada olması gereken o. Ben Beşiktaş’ta sembol olmuş bir kişiyim. İşler kötü gittiği zaman sorumluluk alabilecek kapasitede biriyim. Mücadele anlamında sorunumuz var. Biraz da kader bizi buraya getiriyor. Bir türlü girmiyor. Sonrasında biri şut çekiyor, penaltı oluyor. Bunlara da çözüm bulamıyoruz. Üzgünüz bu düşüşten ama elimizden gelen bu. Sorunun ne olduğuyla ilgili oyuncularla hem bireysel hem de toplu şekilde toplantılar yapıyoruz. Oyuncuların da fikrini alıyoruz. Ama oyuncular problem olduğunu söylemiyorlar. Onların da isteklerine cevap vermek istiyoruz. Değiştirmemiz gereken ney, hatamız varsa onu da değiştirebiliriz diyoruz. Antrenmanlarda da sorun yok. Antrenmanlarda kavga, tartışma çıkmıyor. Ödemeler günü gününe yapılıyor. Görünen bir sorun yok” diye konuştu.

“TARAFTAR TEPKİSİNDE HAKLI”

Taraftarların gösterdiği tepkinin normal olduğunun altını çizen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: “Taraftarın maça ilgi göstermemesini normal buluyorum. Böyle bir durumda stadın dolmasını beklemek gerçekçi olmaz. Oyunculara gösterilen tepki normal. Bu işin başarı kısmında o hazzı yaşıyorsanız, başarısızlık kısmında da protestoya maruz kalacaksınız. Biz de çok protesto edildik. İyi gittiği zaman el üstünde tutulduk. Bu oyunun gerçeği.”

“YARIN BAŞKANLA BİR ARAYA GELİP, DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Yarın başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek bir değerlendirme yapacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Asla böyle bir düşünce içine girmedim. Teknik direktör benim. Önce sorumlu benim. Sonrasında oyuncular sorumlu olacak kişiler. Nasıl şampiyon olduğumuzda sorumlu bensem kötü giderken de benim. Bizim hayatımız bu camiada geçti. Buranın nasıl bir camia olduğunu biliyoruz. Gidişat iyi değil. Yarın başkanla bir değerlendirme yapacağız. Camiaya zarar vermek istemiyorum. İyi bir gidişat değil. Futbol böyle bir oyun. Bazen sevinirsiniz bazen üzülürsünüz. Bu dönem de kötü dönemimiz. Geçen sene çok iyiydi bu sene iyi gitmiyor. Nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyor” dedi.

Ümraniye’de yalnız bırakılıp, bırakılmadığı üzerine gelen soru üzerine Sergen Yalçın, şöyle konuştu: “Asla yalnız kaldığımız yok. Emre Kocadağ geliyor, zaman zaman başkan bizimle beraber. İşler kötü gittiği zaman futbolda büyük camialarda konuşulan şeyler bunlardır. 'Hoca yalnız bırakılıyor, hocanın konsantrasyonu yok, antrenmana gelmiyor' diyen varmış. İşler kötü gittiği zaman bunlar normal. Hoca tesise kaçta geliyor, kaçta gidiyor. Sanki banka memuruyum. Yeri gelir sabah gelir akşam çıkarım. Yeri gelir öğlen gelir, 2’de çıkarım. Gereksiz konulara girmenin kimseye faydası yok. Geçen sene başarılıydık bu sene başarısızız. Sosyal medyada virüsler var. Taraftarımız bunlara inanmasın.”

Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye sert tepki

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Hakemlerin bu yaptıklarına VAR da dahil olmak üzere artık bu gece itibarıyla son derece sert tepki göstereceğimizi buradan beyan etmek istiyoruz. Eğer çeteyseniz, biz çete olduğunuzu ortaya çıkarıp koyacağız. Eğer örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız. TFF’nin bu saatten sonra bunları görmemesi artık tahammül edilebilir olmayacaktır” dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu. Çebi, “Tatsız ve hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Maalesef aldığımız sonuç bizi son derece üzmüştür. Camiayı da üzmüştür. Öncelikle birinci öncelik şuna vermek istiyorum; bu akşam buraya gelip destekleyen, bize inanan taraftarlara teşekkür ediyorum. Ayrıca biz geçen sene bu takımla, bu kadroyla, bu teknik ekiple, bu yönetimle şampiyon olduk. Bizim nereden nereye geldiğimiz zaten biliniyor. Ben buradan tekrar iddia ediyorum; bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek oradan kalkarız. Bu bir dibe vurmadır. Dibe vurmanın sonucunun lehte faydalarını göreceğiz. Çözüm getireceğiz. Çözümsüzlük varmış gibi düşünenlere buradan şunu ifade etmek istiyorum; hayır biz geldik birçok sorunu çözdük, bu da çözülecek sorunlardan bir tanesi. Bunu da yaşayacakmışız. Dolayısıyla ben bütün camiaya bu sorunların hepsini çözmeye hazır olduğumuzu, meselenin hepsinin çözüldüğünü göreceklerini buradan söyleme ihtiyacı duyuyorum. İkincisi; maalesef ve maalesef hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var ortada. Biz bununla ilgili tepkilerimizi her zaman söylediğim gibi gerekli yerlerde gerekli şekillerde yerine getirdik ve sonuç olarak da MHK’nin başkanının, ‘evet burada yanlışlıklar var’ denilerek TFF tarafından alınarak, başka bir bir MHK başkanı atandığını biliyoruz. Sonuçta gördüm ki MHK başkanın değişmesi yetmemiş, VAR’daki atamaları yapanlarla sahalardaki atamaları yapanlar maalesef aynı kafa. Hiçbir şey değişmemiş bunlarda. Bunlarla ilgili TFF’ye sesleniyorum, MHK’ye sesleniyorum; bize söz verdiniz. Düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. Ya beceremiyorsunuz ya da niyetiniz kötü. Allah selamet versin gerekeni yapın, gerekeni yapmıyorsanız bizim de artık size vermiş olduğumuz hoşgörü artık bu gece bitmiştir. Hakemlerin bu yaptıklarına VAR da dahil olmak üzere artık bu gece itibarıyla son derece sert tepki göstereceğimizi buradan beyan etmek istiyoruz. Eğer çeteyseniz, biz çete olduğunuzu ortaya çıkarıp koyacağız. Eğer örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız. Ancak ben şunu ifade etmek istiyorum ki biz Beşiktaşlıyız. Biz 118 yıllık kulübüz. Biz nerelerden, ne sıkıntıları yaşamış kulübüz. En yakın örneği geçen sene. Çileli bir pandemi dönemi ve Beşiktaş’tan bir şey olmaz diyenlere rağmen bu takım şampiyon olmuştur, yine şampiyon olacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin. Camiadan birlik beraberlik ve bize güvenmelerini istirham ediyorum. Bu gördüğümüz şeytani düzen midir, çete midir, örgüt müdür nedir… Bunların hepsini artık herkes kendi diliyle ifade edecek. TFF’nin bu saatten sonra bunları görmemesi artık tahammül edilebilir olmayacaktır” diye konuştu.

“SERGEN HOCANIN İSTİFA İÇİN HAKLI GEREKÇELERİ VARSA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK”

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifasıyla ilgili gelen bir soruya ise Çebi, “Sergen hocayı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Bir dinlemem lazım neden istifa ettiğini. Eğer haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şeyimiz yok ama ayağa kalkıp yolumuza devam edebilecek bir anlayış ve tutum görebilirsem ben onunla beraber yol yürümeyi tercih ederim. B planı bu saatte kadar düşünmedik ama bu tür şeyler hep olağanüstü durumlardır. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir” açıklamasında bulundu.

“BU SAATTEN SONRA BİZİM DE HER TÜRLÜ GEREKENİ YAPTIĞIMIZ BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Eleştirilerini sürdüren başkan Ahmet Nur Çebi, ”Ben bu gecenin talihsiz ve çok hoş olmayan bir gece olduğunu ifade ettim her türlü şey vardı. Benim hakemlerle ilgili söylemiş olduğum olay genel anlamla ifade edilmiştir. Sadece bu maça bağlarsam doğru olmaz ancak bugün de Hüseyin Göçek ve VAR’daki Zorbay hakem gereğini yaptırmıştır kendilerine göre. Daha öncekiler gereğini yapmamıştır, bunlar gereğini yapmıştır. Bunların hesabı kitabı yapılacak. Artık bu saatten sonra bizim de her türlü gerekeni yaptığımız bir süreç yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ve herkes bize güvensin. Camiasının bize güvenmesini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZE SÖZ VERENLER, HAKEMLERLE İLGİLİ GEREKENİ YAPMAMIŞLARDIR YA DA YAPTIKLARINI ZANNEDİYORLAR”

“Biz bu arkadaşlarımızla geçen sene şampiyon olduk, üstüne son derece kaliteli oyuncular aldık” diyen başkan Çebi, “Bir tutukluk var, şanssızlık var, hakemlerin yapmış olduğu hatalar var. Bunları görmemezlik olmaz ama bize söz verenler, hakemlerle ilgili gerekeni yapmamışlardır ya da yaptıklarını zannediyorlar” dedi.

“BİZ BUNLARIN ALTINDAN KALKARIZ“

Kulüpler Birliği’nin “Hakemler eleştirilmesin” açıklamalısının sorulması üzerine ise Çebi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kulüpler Birliği’nin sorunu o. Oradaki 14 kişi. Susmaya devam edeceklerse ederler. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Biz bugüne kadar konuşmamız gereken her yerde konuştuk. Biz de o toplantıya davet edildik, ordaydık bizde. Arkadaşlar camiamın bana güvenmesini istiyorum. Biz bunların altından kalkarız. Biz bunu geçen sene de kupaları kaldıran bizdik.”