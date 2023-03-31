Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Zegreb'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda serbest stilde 10 milli sporcu mindere çıkacak.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Süleyman Atlı (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Hamza Alaca (65 kilo), Servet Coşkun (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Muhammet Akdeniz (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo).

Hedef madalya rekoru kırmak

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nın serbest stil müsabakalarıyla başlayacağını belirten Eroğlu, "10 sıkleti belirledik ve sporculara açıkladık. İnşallah çalışmalar kazasız belasız Avrupa Şampiyonası'na kadar devam edecek. Macaristan'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda toplam 17 madalyaya ulaşmış, Türk güreş tarihinde Avrupa'da bir rekora imza atmıştık. Burada rekoru kırmak, altın madalya sayısını çoğaltmak ve yüreği vatan sevgisiyle dolu, 'Ben şampiyon olacağım.' diyen gençlere fırsat vermek istiyoruz." İfadelerini kullandı.