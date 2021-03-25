Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1420
ALTIN
442.816
DOLAR
7.9410
STERLİN
10.8643
EURO
9.3803
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Bina Restorasyonu Yaptırılacak
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Düzce Üniversitesi 17 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 8...
Adana'da 1.252 adet konut satışa sunuldu
Adana'da 1.252 adet konut...
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık
Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şenol Güneş: Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Türkiye, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

25 Mart 2021 Perşembe 00:02
3 Okunma
Şenol Güneş: Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz

Gruplara iyi başlangıç yapmak istediklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini belirten Şenol Güneş "Başlangıcı iyi yapmak istiyorduk. İnancımız güvenimiz yerindeydi. Maça iyi başladık ve düşündüğümüz gibi geçti. Sonra kazanan biz olduk. Rakibin hücuma dönük teknik oyuncuları vardı. Zaman zaman biraz daha geriye dönük oynayıp hatalar yaptık. Doğruları fazla olan takım olarak kazandık. 2022 Dünya Kupası için iyi başladık. Temennim bundan sonraki maçların daha iyi olması. Deplasmanda zor bir maç oynayacağız Norveç'le. En güçlü iki takımla üst üste oynayacağız. Bu akşamdan itibaren bu maçı unutup Norveç maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

"BİZ HER MAÇA KAZANMA DUYGUSUYLA ÇIKIYORUZ"

Pandemi döneminin herkes için zor geçtiğini vurgulayan Güneş, "Pandemi dönemi bizim için de rakip için de zor geçti. Takımlar kısa sürede 3 maç yapacaklar. Kampın 2'nci gününden sonra idman yapıp maç oynuyorsunuz. Bazı oyuncular hasta, bazıları sakat olabiliyor. Burada bütün bunları bunun dışında tutarak sadece bu maça odaklandık. Maçtan önce oyunculara, 'Çıkıp en iyisini yapıp keyif almaya çalışacağız. Rakibin zor olduğunu biliyoruz. Kendi oyunumuzu ne kadar kullanıyorsak onu yapacağız' dedim. Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz. Oyuncularımı tebrik edip alınlarından öpüyorum" şeklinde konuştu.

"BURAK'I TEK KELİME İLE TARİF ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Hollanda maçında attığı 3 golle galibiyette önemli rol oynayan Burak Yılmaz ile ilgili ise Şenol Güneş, "Burak'ı tek kelime konuşarak tarif etmek mümkün değil. Onun hikayesi var. Onun yazılması gereken bir hikayesi var. Övgüler yaparak maçın ambiyansını değiştirmek istemiyorum. Burak gidecektir ama bıraktığı izler önemlidir" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZ TAKIMI SAHİPLENİYOR"

Oyuncuların takımı sahiplendiğine vurgu yapan Güneş, "Biz bir takımız. 11 kişi sahada, 23 kişi dışarıda kalan arkadaşlarla bir takım oluşturmaya çalıştık. 10 yıl sonra yeni hocalar, yeni oyuncular gelecek. Bu düşünceyi yerleştirip sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız takımı sahipleniyorlar. Ülkenin bir bireyi olarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ülkeyi mutlu ettiler. Ne ezik oynuyorlar ne de havaya giriyorlar. Sadece işlerini yapmaya çalışıyorlar. Başarı ve sevgiyi herkesle paylaşıyorlar" dedi.

"KISMEN BU TAKIMLA YA DA BAZI FELSEFE DEĞİŞİKLİKLERİYLE OYNAYABİLİRİZ"

Norveç karşısındaki oyun planları sorulan Şenol Güneş, şu yanıtı verdi:

"Bugün zaman zaman beklediğimizin dışında geriye gereksiz çekildik. Bu durum bizi yeni düşüncelere sevk edebilir. Kısmen bu takımla ya da bazı felsefe değişiklikleriyle oynayabiliriz. Oradan iyi dönersek büyük avantaj yakalayacağız. Rakibimize bakıp ona göre değerlendireceğiz. Rakibimiz Cebelitarık ile oynayıp yarım saat sonra dinlenmeye geçecek. Malaga'da bizi bekleyecekler. Biz ise seyahat edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımŞenol GüneşHollandaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli güreşçi Kerem Kamal efsane olmak istiyor
Milli güreşçi Kerem Kamal efsane olmak istiyor
Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
Trabzonspor’da 6 isim transferin gözdeleri
Trabzonspor’da 6 isim transferin gözdeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı tebrik etti
Bakan Kasapoğlu: Tüm takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum
Bakan Kasapoğlu: Tüm takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum
A Milli Takım galibiyetle başladı
A Milli Takım galibiyetle başladı
Ligin En Değerli Oyuncusu Bursaspor’dan
Ligin En Değerli Oyuncusu Bursaspor’dan
Emirhan Aydoğan’dan Bursaspor’a Dev Katkı..
Emirhan Aydoğan’dan Bursaspor’a Dev Katkı..
5 Fransız ve Bir İstanbul Takımı Peşinde..
5 Fransız ve Bir İstanbul Takımı Peşinde..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma