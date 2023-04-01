Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şenol Güneş, Beşiktaş'la 22. derbisinde Fenerbahçe önünde

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında 22. kez derbi görecek.

01 Nisan 2023 Cumartesi 15:50
5 Okunma
Şenol Güneş, Beşiktaş'la 22. derbisinde Fenerbahçe önünde
İstanbul

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, 70 yaşındaki teknik direktör yönetiminde bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'ye karşı 4 mağlubiyet

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 4 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.

Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Ayrıca, iki takım arasında 3 Mayıs 2018'de oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı ise ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması üzerine Fenerbahçe lehine (3-0) tescil edildi.

AA

Son Güncelleme: 01.04.2023 15:56
Anahtar Kelimeler:
şenolgüneşBeşiktaşderbiDerbiheyecanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu
Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 357. randevu
Ümraniyespor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
Ümraniyespor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
Beşiktaş Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Beşiktaş Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Ünlü spor yorumcusu Şafak Malatya derbiyi yorumladı
Ünlü spor yorumcusu Şafak Malatya derbiyi yorumladı
Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcular için maçlara ara verilmesini yasakladı
Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcular için maçlara ara verilmesini yasakladı
TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasını kaldırdı
TFF Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasını kaldırdı
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Depremzede güreşçi doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi