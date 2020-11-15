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Şenol Güneş: Alınlarından öpüyorum

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup 5’inci maçında Türkiye, sahasında Rusya’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

15 Kasım 2020 Pazar 23:12
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Şenol Güneş: Alınlarından öpüyorum

İlk galibiyetten dolayı milli takımı kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Gözümüz aydın olsun. İlk galibiyetimizi aldık. Mücadele eden, istekli ve inançlı bir takım var. Yolumuz uzun. Uluslar Ligi sonrası Avrupa Şampiyonası var. Orada umudumuz var. Her geçen gün emin adımlarla yürüyüşümüz, inancımızı pekiştiriyor. İnanıyoruz ki Budapeşte’ye moralle gidecek takım. Hem orada hem sonraki süreçlerde bu güzel ekip, bu jenerasyon mutlulukları yaşatacak. Bugün İstanbulumuzda spor dolu bir günü yaşıyoruz. Formula 1’e her zamanki gibi mükemmel bir ev sahipliği yaptık. Ardından bu maç. Türkiyemiz, İstanbulumuz sporun her branşını çok güzel yaşıyor. Hem spor turizmi ile hem sporun farklı branşlarında başarıya yürüyen bir yolda inşallah yarınlar çok daha aydınlık. Gecemiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR: ŞİMDİ HEDEF BUDAPEŞTE’DE YAPACAĞIMIZ MAÇ

Pandemiden sonra alınan ilk galibiyet olduğunu hatırlatan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Pandemiden sonraki ilk galibiyetimizi aldık hem de Rusya karşısında. Rusya yenemediğimiz bir takım. Takımımız kendi evinde futbolunu ortaya koyarak maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Baştan teknik direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere bütün görev alan futbolcularımızı can-ı yürekten tebrik ediyorum. Şimdi hedef Macaristan’da Budapeşte’de yapacağımız maç olacak. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla Türkiyemize dönüp Uluslar Ligi maçlarını bu şekilde tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımŞenol GüneşTürkiyeRusya
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