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Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma nedeni belli oldu

Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, gelme nedeni belli oldu. Deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın eşinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma nedeni belli oldu

Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, gelme nedeni belli oldu. Deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın eşinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07
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Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma nedeni belli oldu

Galatasaray'ın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampından 21 Temmuz Pazar günü ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığı belirtilmişti. Dün sabah saatlerinde de Maslak Acıbadem Hastanesi'ne annesiyle beraber gelen Selçuk İnan'ın, eşi Cemre İnan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucu Avusturya kampını bırakarak İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. 

"SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ ALLAHA ŞÜKÜR"

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, hastaneye girişi sırasında eşinin sağlık durumunun sorulması üzerine "Daha iyi Allah'a şükür, teşekkürler" diyerek hastaneye girdi. Selçuk İnan uzun süre hastanede kalırken annesi ise bir süre sonra hastaneden ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selçuk İnanAvusturya KampıGalatasaray
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