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Satranç Federasyonu Merkez Binası faaliyete geçmek için gün sayıyor

Türk sporu ve Türk satrancına büyük katkılar sunacak olan Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) Merkez binası faaliyete geçmek için gün sayıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:46
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Satranç Federasyonu Merkez Binası faaliyete geçmek için gün sayıyor

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla yapımında son aşamaya gelinen Merkez binası geçici kabulü 5 Ocak 2021 tarihinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Satranç Merkezi binasında incelemelerde bulundu.

Uzun yıllardır yaşanan hukuki ve mali sorunlar nedeniyle satranç camiasının yıllardır gündeminden düşmeyen Ankara’nın Oran semtindeki bina TSF’nin girişimleriyle ve Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun büyük destekleriyle bütçe ve ödeneğe kavuştu. Modern tasarımı ile binada kitap kafe, turnuva salonları, kış bahçesi, açık satranç parkı, çalışma ofisleri, toplantı salonları, sergi alanları bulunuyor.

“SAYIN BAKANIMIZA VE SATRANÇ AİLEMİZE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIM” 

Uzun yıllardır Satranç Merkezimizi faaliyete geçirmek için büyük çaba harcadıklarını belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, şunları söyledi:

“Uzun yıllardır başta hukuki ve mali sorunlar nedeniyle yapımına başlanamayan binamızın inşaatını tamamlayıp, satranç camiamızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı ile Satranç Merkezimizin ihale süreci Ocak 2020 tarihinde başlamıştı. Salgının getirdiği zor süreçleri de atlatarak 1 yıl gibi kısa bir sürede Satranç Merkezi inşaatında sona gelinmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Satranç Merkezimiz Türk sporuna ve satrancına büyük katkı verecek, federasyonumuz ve satranç camiamızın Ankara’daki fiziki mekan eksikliğini giderecek. Yaklaşık 1 milyon lisanslı sporcu sayısı ile örnek ve büyük başarılara imza atan federasyonumuzun kazanımları noktasında Satranç Merkezi binamızın bu günlere gelmesinde bizlere maddi ve manevi büyük destekler veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Ayrıca inşaat sürecini başından sonuna takip eden ve ciddi emekler veren Başkan Vekilimiz Av. Fatih Maden’e ve Yönetim Kurulu üyelerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, velilerimize, kulüplerimize teşekkür ediyorum. Satranç Merkezi binamızla daha da kurumsal bir yapıya kavuşacağımıza ve aynı zamanda  binamızda satranç sporu için dünya çapında ses getirecek önemli işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesileyle Satranç Merkezimizin satranç camiamıza ve spor dünyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Satranç Federasyonu Merkez Binası
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