Satamazsak Timsah Arena İsim Hakkını Ben Alacağım! Dedi..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Adanur, “Timsah Arena’nın isim hakkını satacağız. Satamazsak bizzat ben alacağım” dedi

Dün açıklanan malî tablo 55 milyon Euro. Bursaspor’un Süper Lig’e çıkması için gerekli rakam da 10 milyon Euro. Biz borcu kapatacağımıza da inanıyoruz. Bursaspor’un eskiye dönük çok borcu var. Hala, Tomas Sivok, Batalla, Tomas Necid ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimlere borç var. Mesala Sane diye bir futbolcu vardı. Sane’ye ulaşamıyoruz. İletişim kuramıyoruz.

Elimizde bir altın madeni var. Emin Adanur, sözlerine şöyle devam etti: “40 milyon TL kendimiz katkı koyuyoruz. 20-25 milyon TL de reklam gelirimiz olacak. Federasyondan da gelecek 19 milyon TL gibi bir para var. Eğer başarı gelirse ben kendim daha da fazla katkı koyarım. Timsah Arena’nın isim hakkını satacağız. Satamazsak ben alacağım. Transfer konusunda ise Mustafa Er’e güveniyoruz. Transferlere Mustafa Er karar verecek. Sportif direktör olmayacak. Batalla da ekipte olduğu için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ben bir Bursaspor taraftarıyım. 2011’de Teksas’ta bağırıp, 2021’de bir başkan adayını görmeleri camianın dikkatini çekiyor. Bu da farklı bir heyecan getiriyor. Biz hiçbir futbolcuyu satmama taraftarıyız. Elimizde bir altın madeni var. Ama illa ‘ben gitmek istiyorum’ diyen birisi olursa bir şey diyemeyiz. Burak Altıparmak’la görüştük. Diğer isimlerle görüşme yapmadım. Düşük maaşlarla çalışmış arkadaşlar Onlara mutlaka zam yapacağız.