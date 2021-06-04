Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434
ALTIN
527.419
DOLAR
8.6492
STERLİN
12.2838
EURO
10.5256
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Bina inşaatı yaptırılacaktır
Personel alımı yapılacak
Personel alımı yapılacak
Reklam yeri kiralanıyor
Reklam yeri kiralanıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Satamazsak Timsah Arena İsim Hakkını Ben Alacağım! Dedi..

Emin Adanur, TSYD Bursa Şubesi’nin davetinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

04 Haziran 2021 Cuma 14:24
10 Okunma
Satamazsak Timsah Arena İsim Hakkını Ben Alacağım! Dedi..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Adanur, “Timsah Arena’nın isim hakkını satacağız. Satamazsak bizzat ben alacağım” dedi

Dün açıklanan malî tablo 55 milyon Euro. Bursaspor’un Süper Lig’e çıkması için gerekli rakam da 10 milyon Euro. Biz borcu kapatacağımıza da inanıyoruz. Bursaspor’un eskiye dönük çok borcu var. Hala, Tomas Sivok, Batalla, Tomas Necid ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimlere borç var. Mesala Sane diye bir futbolcu vardı. Sane’ye ulaşamıyoruz. İletişim kuramıyoruz.

Elimizde bir altın madeni var. Emin Adanur, sözlerine şöyle devam etti: “40 milyon TL kendimiz katkı koyuyoruz. 20-25 milyon TL de reklam gelirimiz olacak. Federasyondan da gelecek 19 milyon TL gibi bir para var. Eğer başarı gelirse ben kendim daha da fazla katkı koyarım. Timsah Arena’nın isim hakkını satacağız. Satamazsak ben alacağım. Transfer konusunda ise Mustafa Er’e güveniyoruz. Transferlere Mustafa Er karar verecek. Sportif direktör olmayacak. Batalla da ekipte olduğu için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ben bir Bursaspor taraftarıyım. 2011’de Teksas’ta bağırıp, 2021’de bir başkan adayını görmeleri camianın dikkatini çekiyor. Bu da farklı bir heyecan getiriyor. Biz hiçbir futbolcuyu satmama taraftarıyız. Elimizde bir altın madeni var. Ama illa ‘ben gitmek istiyorum’ diyen birisi olursa bir şey diyemeyiz. Burak Altıparmak’la görüştük. Diğer isimlerle görüşme yapmadım. Düşük maaşlarla çalışmış arkadaşlar Onlara mutlaka zam yapacağız.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
Ali Koç: Çok önemli bir dönüm noktasına geldik
Ali Koç: Çok önemli bir dönüm noktasına geldik
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 111-71
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 111-71
Fenerbahçe Kulübü'nde seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü'nde seçim tarihi belli oldu
Milli Halterci Dilara Uçan Dünya İkincisi Oldu
Milli Halterci Dilara Uçan Dünya İkincisi Oldu
BU FUTBOLCULAR BOŞA ÇIKIYORLAR..!!
BU FUTBOLCULAR BOŞA ÇIKIYORLAR..!!
Sepil: Hayatımda aldığım en zor karar
Sepil: Hayatımda aldığım en zor karar
Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a kiralandı
Sivas 4 Eylül Stadyumu 1 yıllığına Sivasspor'a kiralandı
Mustafa Er ile Bursaspor’un Yolları Bugün Ayrılıyor..
Mustafa Er ile Bursaspor’un Yolları Bugün Ayrılıyor..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma