Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri Serhat Balcı kazandı

Şehit Er Selim Topal’ın isminin verildiği güreş alanında gerçekleşen güreşlerde son Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek ve ikincisi Mustafa Taş’ın yanı sıra Kırkpınar’da başpehlivanlık kazanmış Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih atlı gibi ülkemizin önde gelen başpehlivanı kol bağladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da açılışına katıldığı etkinlikte büyüklerde kıran kırana mücadeleler yaşandı. Finalde rakibi Serdar Yıldırım'ı yenen Serhat Balcı 2023 yılı Geleneksel Sancaktepe Güreşleri’nde başpehlivan oldu.

“PEHLİVANLIK SPORCULUĞUN ÖTESİNDE BİR MİSYONU DA İÇERİYOR”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Sancaktepe Belediyesi olarak yeni açılan sahamızda çok güzel müsabakalar izledik ve şimdi finallere kadar geldik. 48 başpehlivanımız yağlı güreşlerimize teşrif etti, heyecanla onların müsabakalarını izledik. Bütün sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle de pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum çünkü pehlivanlık sporculuğun ötesinde bir misyonu da içeriyor. Bir yandan pehlivanlarımızı burada ağırlarken, bir yandan da genç sporcularımızı ağırladık. Onlarda müsabakalara katıldılar. Böylelikle gençlerimizin de arkadan geldiğini ve ata sporlarımızı devam ettirdiklerini gördük, umutlarımız yeşerdi. İnşallah biz de Sancaktepe Belediyesi olarak bu yıl 26’ncısını yaptığımız müsabakaları Kırkpınar gibi yıllarca devam ettirebiliriz” dedi.

“BİRİNCİLİK KUPASINI ALMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Finalde Serdar Yıldırım’ı mağlup edip başpehlivan olan Serhat Balcı ise “Çok mutluyum, Sancaktepe Belediyesi Yağlı Güreşleri Türkiye’nin en büyük geleneksel güreşlerinden biri. Pandemiden dolayı bir süre ertelenmişti, tekrar başlatıldı. Böyle bir sahada ve organizasyonda birincilik kupasını almak benim için büyük bir mutluluk. Hava çok soğuktu, Ali Gürbüz ve Mustafa Taş gibi sakatlanan arkadaşlarım oldu, onlara çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah başkanımız bu etkinliği seneye daha güzel bir tarihte ve atmosferde düzenleyecektir. Bu sene biraz acele bir kararla yaptık. Federasyon başkanımız İbrahim Türkiş’te buradaydı bize destek verdi. Güreşimiz adına güzel organizasyonlar oldu, gayet iyi ilerliyoruz. Bana da böyle birincilikler nasip olduğu zaman çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

Ayrıca bu yıl yapılan Sancaktepe yağlı güreşleri ağalık seçimini Tülay Orhun kazanarak Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nin ilk kadın ağası oldu.