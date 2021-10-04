Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank ile Eczacıbaşı karşılaşacak

Geçen sezon Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de şampiyon olan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit’i karşı karşıya getirecek olan karşılaşma, yarın saat 19.00’da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

SON 3 SEZONUN KAZANANI ECZACIBAŞI, 5 KEZ İLE KUPAYI EN ÇOK MÜZESİNE GÖTÜREN EKİP

Kupayı daha önce 5 kez kazanan Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Şampiyonlar Kupası’nı en çok müzesine götüren takım konumunda. VakıfBank ise Şampiyonlar Kupası’nda daha önce 3 kez zafere ulaştı. Son 3 sezonda da Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya gelen iki takımın arasında oynadığı karşılaşmaların 3’ünü de Eczacıbaşı Dynavit kazandı. Eczacıbaşı üst üste 4’üncü zaferini ise yarınki maçta arayacak.

VAKIFBANK’TA HEDEF 5 KUPA

VakıfBank'ın oyuncuları Zehra Güneş, Kübra Akman, Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley ve Aylin Sarıoğlu, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncular, mücadele edecekleri 5 kupanın hepsini kazanmak istediklerini dile getirdi.

ZEHRA GÜNEŞ: HER ZAMAN 5 KUPAYA DA TALİBİZ

Sarı siyahlı ekip ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, her zaman 5 kupaya da talip olarak sezona başladıklarını belirterek, "Küçüklükten beri oynadığım takım arkadaşlarım (Derya Cebecioğlu ve Buket Gülübay), bu sene tekrardan takıma geri döndü ve altyapıdan çıkan oyunculara göre bir tık daha fazlayız normale göre. Umarım 35'inci sezonda çok genç ve dinamik bir kadroyla 5 kupayı alıp tekrardan 'VakıfBank Efsane' olarak ismimizi duyurabiliriz. Şu anki hedefimiz bu. Umarım son gün çok mutlu bir şekilde tekrardan burada buluşabiliriz" dedi.

KÜBRA AKMAN: HEDEFİMİZDE 5 KUPA VAR

VakıfBank'ın deneyimli ismi Kübra Akman, bu sezon hedeflerinde 5 kupa olduğunu dile getirerek, "Bu sezon hedefimizde 5 kupa var. Onlar için çalışıyoruz. Çok yoğun bir çalışma temposundan geldik. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu sezon, hepimiz için en güzeli neyse o olur. Geçen sene, pandemiden sonra ilk sezon olduğu için tabii ki herkes öncelikle sağlığını düşünmek zorundaydı. Bu takımların içinde psikolojiyi bozan bir şey oldu. Geçen sezon sadece sağlımıza bir şey olmasın, elimizden gelenin en iyisini yapalım ve en güzel şekilde bitirelim dedik. Bunu Türkiye Ligi'nde başardık. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapamadık ama bu sene onu da tamamlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

CANSU ÖZBAY: 5 KUPANIN HEPSİNİ ALMAK İSTİYORUZ

Sarı siyahlı ekibin milli pasörü Cansu Özbay, ana planlarında sadece tek bir kupa olmadığını söyleyerek, "5 kupanın hepsini almak istiyoruz. En büyük hedefimiz, 5 kupanın hepsini kazanabilmek ve bu sezonu çok güzel bir sezon yapabilmek. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya aldık. Bu sezonki hedefimiz altın madalyayla sezonu kapatmak. Umarım istediğimiz hedefe ulaşabiliriz" açıklamasını yaptı.

MICHELLE BARTSCH-HACKLEY: HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tecrübe kazandıklarını belirten VakıfBank'ın ABD'li yıldızı Michelle Bartsch-Hackley, şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık ama çok büyük bir tecrübe yaşadık. Bu tecrübeyi de bu sezon iyi kullanıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyoruz. Takımımıza yeni katılan arkadaşlar var. Hep birlikte yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Bu yıl hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

AYLİN SARIOĞLU: BÜTÜN KULVARLARDA ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYORUZ

Takımın yeni transferi Aylin Sarıoğlu ise "Gerçekten yoğun bir sezon olacak. 35'inci sezonunda bu takımda bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum. 5 kulvarda herhangi bir önceliğimiz yok. Bütün kulvarlarda altın madalyayı hedefliyoruz. Geçen sene kaçırılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bu sene kazanmak istiyoruz. Çok yoğun bir sezon bizi bekliyor. Bu sezon taraftarımızla birlikte olacağız, bu bizi çok mutlu ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

ECZACIBAŞI, ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ ZAFERE ODAKLANDI

Eczacıbaşı Dynavit’in oyunuları Elif Şahin, Fatma Yıldırım ve Jordan Thompson da yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncular, mücadele ettikleri tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söylerken, ayrıca Şampiyonlar Kupası’nda da üst üste 4’üncü zafere imza atmak istediklerini dile getirdi.

ELİF ŞAHİN: KUPALARLA SAKİN BİR YIL GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Yeni sezon öncesi farklı bir sisteme adapte olmaya çalıştıklarını söyleyen genç pasör, "Çok hızlı oynuyoruz. Ve bu oyun bizim gerçekten çok iyi. Artık gelişen voleybol da hızlı oynanmaya başladı. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz ve bence başardık da. Sezon içerisinde daha iyisini göreceğiz. Her maç bizim için çok önemli. Bu yıl, kupalarla sakin bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu sezon herkes için güzel geçer" diye konuştu.

FATMA YILDIRIM: GEÇEN SENE KAZANMIŞTIK, BU SENE DE HEDEFİMİZ KAZANMAK

Eczacıbaşı Dynavit'in tecrübeli oyuncusu Fatma Yıldırım, Şampiyonlar Kupası maçıyla ilgili olarak, "VakıfBank bizim özellikle kupa maçlarında ezeli rakibimiz durumunda. Bizim kupa maçlarında da pozitif bir ivmemiz var. Geçen sene kazanmıştık. Bu sene de hedefimiz kazanmak. Kolay bir maç olmayacak ama kalitemiz belli. Üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

JORDAN THOMPSON: KENDİ TARAFIMIZA VE OYUNUMUZA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR

VakıfBank ile yarın oynayacakları Şampiyonlar Kupası karşılaşmasının zorlu geçeceğini söyleyen Eczacıbaşı Dynavit'in ABD'li oyuncusu Jordan Thompson, "VakıfBank gibi bir rakibe karşı oynamak zor. Kolay bir maç beklemiyoruz. Öncelikle zorlayıcılığının yanında keyifli de bir maç bekliyorum. Kendi tarafımıza ve oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Üstümüze düşeni yaparsak hem çok keyif alacağımızı hem de güzel bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.