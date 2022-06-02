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Şampiyon Trabzonspor'un kadro değeri yükseldi

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un sezon başında 90 milyon 250 bin Euro olan değeri, Haziran ayı itibariyle 113 milyon 530 bin Euro’ya yükseldi.

02 Haziran 2022 Perşembe 16:35
Şampiyon Trabzonspor'un kadro değeri yükseldi

Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’un değeri, sezon başında ve devre arasında yapılan takviyelerle ve oyuncuların performanslarına paralel artan değerleriyle birlikte yükseldi. 

YÜZDE 25,8 BÜYÜDÜ

Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'ın güncellenen verilerine göre, 13 Ağustos 2021’de açılan 2021-22 sezonuna 29 kişilik kadro genişliği ve 90 milyon 250 bin Euro değerle başlayan Trabzonspor, şampiyon tamamladığı sezon sonunda 35’e çıkardığı kadrosuyla değerini 23 milyon 280 bin Euro artırarak yüzde 25,8 oranında büyüme gösterdi.

15 GÜNDE DEĞERİ 1 MİLYON 430 BİN EURO ARTTI

Sistemde 15 Mayıs’ta yapılan son güncellemede Trabzonspor’un 35 kişiden oluşan 112 milyon 100 bin Euro’luk kadro değeri, 15 gün içerisinde 1 milyon 430 bin Euro artış ve yüzde 1,3 büyüme göstererek 113 milyon 530 bin Euro’ya yükseldi. 

SÜPER LİG’İN EN DEĞERLİSİ YİNE UĞURCAN

Trabzonspor, Süper Lig'de elde ettiği sportif başarılarla birlikte ligin en önemli oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor. Bordo mavili kulübün altyapısından yetişen ve yıllar içerisinde A takımın vazgeçilmezlerinden olan kaleci Uğurcan Çakır, 18 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Süper Lig’in en pahalı oyuncusu konumundaki yerini korumayı başardı. 

EN DEĞERLİ İLK 20'DE 4 TRABZONSPORLU

Son verilerde Uğurcan Çakır'ın yer aldığı Süper Lig'in en değerli 20 oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor'dan toplam 4 futbolcu bulunuyor. Bordo-mavililerin altyapıdan yetişen yeteneklerinden Abdülkadir Ömür 10 milyon 500 bin Euro piyasa değeriyle listede 10'uncu sırada yer aldı. Listenin 15'inci sırasında 9 milyon 500 bin Euro piyasa değeriyle Anastasios Bakasetas, 'Kuzey'in Kralı' lakaplı golcü Cornelius ise 9 milyon Euro değerle 17'nci sırada yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolŞampiyonTrabzonspor
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