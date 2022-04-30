ŞAMPİYON TRABZONSPOR

3’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Djaniny’nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aldülkadir Ömür, pasını bekletmeden içeriye çıkardı. Kalecinin müdahale edemediği topa altıpas önünde Cornelius dokundu ve boş durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

42’nci dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Wright’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan topla buluşan Ndao’nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır çıkarmayı başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+2’nci dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Adriano’nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Wright’ın sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etmeyi başardı.

İlk yarı bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

49’uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Aldürkadir Ömür’ün sert şutunu kaleci çıkarmayı başardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Cornelius, pasını bekletmeden sağ tarafındaki Visca’ya bıraktı. Visca’nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

51’inci dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ghacha’nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Wright, pasını içeriye çevirmek istedi ancak Hamsik’e çarpan top Ghacha’nın önünde kaldı. Ghacha’nın içeriye çevirdiği topu altıpas içinde Ndao dokunarak ağlara gönderdi: 1-1.

54’üncü dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Siopis’in müdahalesiyle ceza sahası içinde Ndao yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

56’ncı dakikada Fredy’nin kullandığı penaltı vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan Çakır gole izin verdi.

62’nci dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aldülkadir Ömür’ün havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dorukhan Toköz gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

80’inci dakikada Antalyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde defanstan seken top, ceza yayı içinde Güray Vural’ın önünde kaldı. Güray’ın şutunda altıpas önünde Wright topa ayak koyarak kontrol etti. Wright’in boş durumda şutunda top filelerle buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ BİTTİ ZANNEDEREK SAHAYA GİRDİLER

Karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında taraftarlar, hakemin çaldığı düdükle karşılaşmanın bir anda bittiğini zannederek sahaya girdiler. Yüzlerce taraftarların bir anda sahaya dolmasıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan yoğun anonsların ardından taraftarlar tekrar tribünlere döndüler. Karşılaşma yaklaşık 5 dakikanın ardından kaldığı yerden devam etti.

TRABZON'DA BÜYÜK SEVİNÇ

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftar, futbolcularla birlikte şampiyonluğu horon oynayarak kutladı.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere devam ederken uzatma dakikalarında hakemin bir pozisyonda çaldığı düdüğü maçın bitişi olarak anlayan taraftarlar sahaya girdi. Uyarı anonsları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile taraftarların tribüne dönmesi üzerine karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Uzatma dakikalarında skor değişmeyince rakibinden 1 puan alan bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar yeniden sahaya girdi. Bu sırada hakem ve futbolcular sahada zor anlar yaşadı. Taraftarlar teknik heyet ve futbolcuklarla birlikte sahada horonla kutlama yaptı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Medical Park Stadyumu'nda hakemin bitiş düdüğü ile birlikte fenalaşan 2 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Stadyumda anonslar yapılarak fenalaşanlara sağlık ekiplerinin müdahale edebilmesi için taraftarların protokol tirbünü önünde alan açması istendi.

AVCI İLE 535 GÜNDE ŞAMPİYONLUĞA

Trabzonspor’da 10 Kasım 2021'de göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 535 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer bu süreçte Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Trabzonspor A takım kadrosundaki 35 oyuncudan 23’ü hayatının ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.

AĞAOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ KUPASI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üçüncü döneminde üçüncü kupasını kazandı. 4 yıldır bordo-mavili camiaya başkanlık yapan Ağaoğlu, bu süreçte müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı götürmüştü.

İSTANBUL'DA KÖPRÜLER BORDO-MAVİYE BÜRÜNDÜ

İSTANBUL Boğazı'ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.

Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı'ndaki köprüler bordo-mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınaltıldı.