Şampiyon Sporcuya Onur Sar Desteği

Haber: Hakan Kanburoğlu

Genç İş İnsanı Onur Sar spora ve sporcuya verdiği destekle gündeme geldi. Onur Sar, Genç şampiyon Mustafa Demir’e destek oldu.

Kempo Fedarasyon As Başkanı da Olan Onur Sar, Kempo Dünya Şampiyonu Mustafa Demir’in Türkiye’yi bu alanda temsil etmesi için ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirtti.

Gençlerin özellikle de spor alanında başarı sağlayan sporcuların arkasında olmanın önemli olduğunu belirten Onur Sar, bunun örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

4 Farklı branşta Altın ve Bronz madalya kazanarak ülkemizi Kempo Spor Dalında temsil eden başarılı sporcu Mustafa Demir’de Genç İş İnsanı Onur Sar’a katkılarından dolayı teşekkür etti.