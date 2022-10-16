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Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların rekorlarıyla sona erdi

Kapadokya'nın spor turizminde yükselen markası Salomon Cappadocia Ultra-Trail, eşsiz yarış deneyimiyle bir kez daha tüm katılımcılardan tam not aldı.

16 Ekim 2022 Pazar 17:56
Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların rekorlarıyla sona erdi

ÜRGÜP (DHA)

Argeus Travel Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun kapanış gününe ise Kapadokya Çocuk Koşusu renk kattı. Elit koşucularla parkura çıkan minikler, eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Organizasyonun ödül töreni, Ürgüp Meydanı'ndaki EXPO Alanı'nda düzenlendi. Üç farklı yarışta dereceye giren sporcular, madalyalarıyla birlikte özel ödüllerin de sahibi oldular.

KAPADOKYA'DA REKORLAR KIRILDI

119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi erkeklerde 12:20:57 derecesiyle Türk koşucu Oğuzhan Emre Singer oldu. Aynı parkurun kadınlar birincisi 16:23:11 derecesiyle Ukraynalı koşucu Ivana Kolaric oldu. 

63 kilometrelik Medium-Trail parkurunda kadınlarda Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu. Aysel Yalaç, 06:02:12 derecesi ile Medium-Trail (63 kilometre) parkurunda kadınlar kategorisinin rekorunu kırdı. 

38 kilometrelik Short-Trail parkurunda kadınlarda Rus koşucu Ekaterina Troshanova, erkeklerde ise Türk koşucu Mestan Turhan birinci sırada tamamladı. Mestan Turhan, 02:44:30 derecesi ile Short-Trail (38 kilometre) parkurunda erkekler kategorisinin rekorunu kırdı. 

Yarışlarda sonuçlar şu şekilde oldu:

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1- Ivana Kolaric (Sırbistan) 16:23:11

2- Marietjie Du Plessis (Namibya) 16:28:15

3- Nicola Cleary (İrlanda) 16:34:55

Ultra-Trail (119 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 

1- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) 12:20:57

2- Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) 12:28:31

3- Salih Bulut (Türkiye) 13:14:06

Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 

1- Aysel Yalaç (Türkiye) 06:02:12

2- Nuray Bulut Göktepe (Türkiye) 06:03:33

3- Lindi Georgiou (Güney Afrika) 06:52:43

Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 

1- Owen Davies (Birleşik Krallık) 05:21:59

2- Ryan Farrugia (Malta) 05:45:34

3- Amir Ahmadbeigi (İran) 05:45:41

Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 

1- Ekaterina Troshanova (Rusya) 03:22:02

2- Marija Pipiraite Grumbine (Litvanya) 03:49:29

3- Aidana Tulkibek (Kazakistan) 03:50:25

Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 

1- Mestan Turhan (Türkiye) 02:44:30

2- İrem Can Ayaz (Türkiye) 02:49:23

3- Leo Cabrol (Fransa) 02:58:12

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salomon Cappadocia UltraTrail 2022Salomon CappadociaKapadokya
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