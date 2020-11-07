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Sadece maraton değil!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenecek olan 42’nci İstanbul Maratonu, yarın koşulacak.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:29
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Sadece maraton değil!

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategoride gösterilen maraton, sadece bir spor organizasyonu olarak değil, aynı zamanda birçok insanın hayatına dokunan bir yardım organizasyonu olarak gerçekleştiriliyor.

2020’YE KADAR 54 MİLYON 839 BİN 704 TL BAĞIŞ TOPLANDI

2008 yılında “Adım Adım Organizasyonu” ile bağış toplanmaya başlanan ve her yıl aralıksız olarak koşulan İstanbul Maratonu’nda, 2020 yılına kadar olan süreçte toplamda 204 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yer aldı ve bu koşulara toplamda 45 bin 935 koşucu katıldı. Geçen 12 yılda 504 bin 629 bağışçı Adım Adım Organizasyonu’na destek verirken, toplanan 54 milyon 839 bin 704 TL’lik bağışla yaklaşık 250 bin canlının hayatına dokunuldu.

42’NCİ MARATONDA ŞU ANA KADAR 6 MİLYON 275 BİN 15 TL’LİK BAĞIŞA ULAŞILDI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan 42’nci İstanbul Maratonu için ise şu ana kadar 40 STK bağış topladı ve 6 milyon 275 bin 15 TL’lik bağış miktarına ulaşıldı. Adım Adım Organizasyonu için bağışlar 23 Kasım’a kadar devam edecek.

İZMİR’E DE DESTEK OLACAK

Öte yandan 42’nci İstanbul Maratonu için bağışta bulunan STK’lar arasında İzmir merkezli olan STK’lar da olduğu için, koşucular İstanbul Maratonu’nda koşarak İzmir depremi sonrasında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara da destek olmuş olacaklar.


Yıl - STK Sayısı - Koşucu Sayısı - Bağışçı Sayısı - Bağış tutarı

2008 - 2 - 72 - 755 - 137.071 TL

2009 - 3 - 103 - 1.221 - 127.711 TL

2010 - 3 - 166 - 1.983 - 315.646 TL

2011 - 6 - 230 - 2.813 - 376.515 TL

2012 - 6 - 349 - 3.654 - 605.658 TL

2013 - 9 - 707 - 6.542 - 1.118.499 TL

2014 - 10 - 1.190 - 14.353 - 1.982.075 TL

2015 - 15 - 2.779 - 28.413 - 3.407.521 TL

2016 - 29 - 7.282 - 69.520 - 6.773.492 TL

2017 - 40 - 9.127 - 105.388 - 10.446.662 TL

2018 - 36 - 10.332 - 116.049 - 12.178.082 TL

2019 - 45 - 13.598 - 153.938 - 17.370.773 TL

2019'a Kadar Genel Toplam - 204 - 45.935 - 504.629 - 54.839.704 TL

2020 - 40 STK - 6.462 Koşucu - 6.275.015 TL (23 Kasım’a kadar devam edecek)

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBN KolayMaratonİstanbul Maratonu
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