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Rümeysa Ökdem 25 yıllık rekoru kırdı

Fenerbahçeli atlet Rümeysa Ökdem, salon olimpik deneme müsabakalarında yüksek atlamada 25 yıllık rekoru kırdı.

Rümeysa Ökdem 25 yıllık rekoru kırdı

Fenerbahçeli atlet Rümeysa Ökdem, salon olimpik deneme müsabakalarında yüksek atlamada 25 yıllık rekoru kırdı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:58
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Rümeysa Ökdem 25 yıllık rekoru kırdı

İSTANBUL - Salon Olimpik Deneme müsabakaları Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. U18, U20 ve büyüklerde 400'e yakın atletin katıldığı yarışmalarda Fenerbahçeli atlet Rümeysa Ökdem'den Türkiye rekoru geldi.

Geçen yıl Dünya U20 Şampiyonası'nda finali kıl payı kaçıran Bursalı atlet Rümeysa Ökdem, 1.82 atlayarak salondaki en iyisini yedi santimetre geliştirdi ve 1994'ten kalma U20 kadınlar Türkiye salon rekorunu kırdı. Bu dalda eski rekor, 1994 yılının 20 Şubat günü Atina'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda yarışan Gülsün Durak tarafından 1.81'lik dereceyle yapılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rümeysa ÖkdemRekor
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