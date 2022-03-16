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Ronaldo'lu Manchester United, Devler Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, 1-1'in rövanşında kendi sahasında Atletico Madrid'e 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

16 Mart 2022 Çarşamba 09:44
Ronaldo'lu Manchester United, Devler Ligi'ne veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Old Trafford'da karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla sona eren ilk maçın rövanşında, 41'inci dakikada deplasman ekibinin Brezilyalı futbolcusu Renan Lodi, attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iyi kapanan ve rakibine geçit vermeyen Atletico Madrid, müsabakayı 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

RONALDO 12 YIL SONRA İLK KEZ SEZONU KUPASIZ KAPATTI

Cristiano Ronaldo'nun formasını terlettiği Manchester United ise Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti ve sezonu kupasız kapattı. Ronaldo, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu kupa kazanamadan tamamlamış oldu. Manchester United ise üst üste 5'inci sezonu da kupasız kapattı.

BENFICA, AJAX'I SAF DIŞI BIRAKTI

Öte yandan günün diğer maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Portekiz'in Benfica takımı çeyrek final bileti için karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla biten ilk maçın rövanşında Benfica, deplasmanda Ajax'ı 77'nci dakikada Darwin Nunez'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve turnuvada bir üst tura yükseldi. Ajax ise Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiManchester UnitedAtletico MadridRonaldo
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