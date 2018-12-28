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Rockets evinde kaybetmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, sahasında Boston Celtics'i 127-113 yendi.

Rockets evinde kaybetmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, sahasında Boston Celtics'i 127-113 yendi.

28 Aralık 2018 Cuma 11:17
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Rockets evinde kaybetmiyor

İSTANBUL

NBA'e 5 maçla devam edildi. Boston Celtics'i 127-113 mağlup eden Houston Rockets, sahasında üst üste 8. galibiyetini elde etti. 

Ev sahibi ekipte James Harden 45 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Clint Capela 24 sayı, 18 ribaunt ile "double double" yaptı.

Kyrie Irving'in 23 sayı, 11 asistlik performans sergilediği Celtics'te Marcus Morris 19, Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı.

Furkanlı 76ers deplasmanda kazandı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Utah Jazz'ı 114-97 yendi. 

Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons 13 sayı, 14 ribaunt, 12 asitle "triple double", Joel Embiid 23 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. 15 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Donovan Mitchell'in 23 sayıyla oynadığı Utah Jazz'da Rudy Gobert 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan bir başka oyuncu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
RocketsNBA
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