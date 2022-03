Rizesporlu Fernandes: Görsel zevkin çok üst seviyede olacağı, iyi bir maç olacak

RİZE - Çaykur Rizespor'un Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, “Görsel zevkinin çok üst seviyede olacağını düşündüğüm çok iyi bir maç olacak. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur” dedi.



Çaykur Rizespor’da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bugün oynanacak olan Portekiz - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye Milli Takımı’nı takip ettiğini söyleyen Portekizli oyuncu, “Hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde büyük sürprizler yapabilen bir takım. Birçok maçı son dakikada çevirdiği oluyor. Kesin yeneceğini düşündüğünüz maçlarda bazen yenilebiliyor. Çok iyi takımda oynayan oyuncular var. Bir birliktelikle yakalandı. Buraya kadar getirdiler. Ben çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur” ifadelerini kullandı.



‘PORTEKİZ BU MAÇIN FAVORİSİ’



Futbolun öngörülemez bir spor dalı olduğunu ifade eden Fernandes, “Favoriler her zaman kazanmıyorlar. Zaten bu maçta favorinin ilan edilmesi, favori için iyi bir şey değil. Evet, Portekiz bu maçın favorisi bunu herkes biliyor ama futbolun bu kadar sevilmesinin sebebi her zaman favorilerin kazanamaması. Görsel zevkinin çok üst seviyede olacağı düşündüğüm çok iyi bir maç olacak” dedi.



‘BİTTİ DEMEDEN BİTMEYEN BİR TAKIM’



Portekiz Milli Takımı hakkında konuşan Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, “Portekiz Milli Takımı'nı zaten dünyadaki herkes biliyor. Çok iyi oyuncuları var, milli takımdan çok ünlü oyuncular çıkmıştır. Her zaman birlikte oynamayı başarabilen, bitti demeden bitmeyen bir takım. Kötü gittiğini düşündüğünüz zaman bir anda maçı çevirebilecek kuvvette çok iyi oyuncuları olan bir takım. Böyle bir takım olduğu için de ben her zaman olumlu şeyler söylüyorum. Portekiz Milli Takımı'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



‘GERÇEKTEN EFSANE BİR İSİM’



Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında olumsuz yorum yapanlar hakkında da konuşan Fernandes, “Futboldan çok anladıklarını söyleyemem. Gerçekten efsane bir isim. Portekiz Milli Takımı için de ne ifade ettiğini, neler yaptığını herkes çok iyi biliyor. Olumsuz yorum yapan insanlar belki de istatistiklere bakıyor, takıma nasıl bir katkı verdiğine çok bakmıyorlardır. Çok değerli bir oyuncu ve her maçta da bize çok katkı vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



‘TEKRAR DÖNMEK İSTİYORUM’



Portekiz Milli Takımı’na yeniden dönmek istediğini dile getiren Fernandes, “Her Portekizli oyuncu, Portekiz Milli Takımı’nda görev almak ister. Ben de daha önce görev aldım. Tekrar dönmek istiyorum. Tabi bunu sadece söylemek yeterli değil, çok çalışmam lazım. Oynadığım oyunlarda orayı hak ettiğimi göstermem lazım. Çok istiyorum, umarım ilerde tekrar A Milli Takım formasını giyerim” dedi.