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Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli sporcular Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü.

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:36
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Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan güreşçi Rıza Kayaalp ve cimnastikçi Ferhat Arıcan, Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 05.00'da İstanbul'a geldi. Milli sporcular için İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bir karşılama töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı.

FERHAT ARICAN: "BU MADALYA TÜM TÜRKİYE'NİN MADALYASI"

Olimpiyatlarda artistik cimnastik paralel barda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, "Böyle bir tarih yazdığım için çok mutluyum. Özellikle cimnastik branşında olimpiyat tarihimizde ilk madalyamızı aldık. Sadece cimnastik değil Türk spor tarihine geçtik. Bu madalya hepimizin, tüm ekibin ve tüm Türkiye'nin madalyası. Umarım bu madalyadan sonra birçok geleceğe aydınlık yeni nesillere umut olacak ve daha da büyük başarılar kazanacak. O yüzden bu madalya sadece başarı anlamında değil, bu başarıyı da sürdürebilmek anlamında büyük bir umut ışığı olduğunu düşünüyorum. Buradan başta aileme dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemize bu zor dönemlerde, yangınların olduğu dönemlerde bir nebze moral olabilmişizdir. Umarım bir an önce yangınlarda biter, ülkemiz o güzel günlerine geri döner" dedi.

"EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIM"

Olimpiyat madalyasının bütün hayatına adadığı bir süreç olduğunu ifade eden Arıcan konuşmasına şöyle devam etti: "Bu zorlu süreci çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Tüm ekip halinde çok iyi çalıştık. Gerçekten tüm hayatımı bu olimpiyat madalyama adadım. Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra da bu madalyanın keyfini çıkarma zamanı. 

RIZA KAYAALP: "ÜLKEMİZ BÜYÜK YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR"

Ülkemizde son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili konuşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Öncelikle çok geçmiş olsun. Ülkemiz büyük yangınlarla mücadele ediyor. İnşallah en kısa zamanda bütün yangınlar söndürülerek ve yağmurların yağmasıyla birlikte tekrardan yanan yerler inşallah yeşerir. Tekrardan oksijenimiz olurlar" dedi. 

"BİR RAKİBİM VAR HEP ONA TAKILIYORUM"

Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Milli güreşçi, "Tabii ki ben buraya altın almak için gitmiştim çok çalışmıştım. Ama yine nasip olmadı. Bir rakibimiz var kaç olimpiyattır ona takılıyoruz. Burada da aslında yapacağıma inanıyordum ama olmadı. Olsun yapacak bir şey yok nasibimizde yok. 2024'ü denemek istiyorum, eğer altın madalya alsaydım bırakacaktım. Ama denemek istiyorum. Belki de bu Paris'te 4'üncü madalyam altın olacak. Çalışacağım ve gerekeni yapacağım. Hayırlı, uğurlu olsun ülkemize. İnşallah yeni madalyalar daha gelecek ülkemize" diye ifade etti. 

"SEREMONİDE BİLE AKLIM ONUN MAÇINDAYDI"

Güreşçi Yasemin Adar'ın madalya kazanmasına kendisinden çok sevindiğini ifade eden Kayaalp konuşmasına şöyle devam etti: "Onun madalya almasına çok sevindim. Avrupa ve dünyada şampiyon olmuş kadın güreşçimizin olimpiyatlarda madalya almaması beni çok üzerdi. Madalya almak için seremoniye çıktım ama aklım onun maçındaydı. Onun madalya kazanmasına kendimden daha çok sevindim." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza KayaalpFerhat Arıcan2020 Tokyo OlimpiyatlarıGüreşMadalya
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