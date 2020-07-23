Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum
Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl...
Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir parka verilecek
Pınar Gültekin'in ismi Adana'da bir...
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test açıklaması!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test açıklaması!
Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika
Jandarmada FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Son Dakika
TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum

MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, Bolu Aladağlar'daki milli takım kampında, yıl sonu düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Rıza Kayaalp, "Bomba gibi yeni sezona başladım diyebilirim. Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum. Dünya Şampiyonası olursa 5'inci kez dünya şampiyonluğu hedefim var" dedi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:04
0 Okunma
Rıza Kayaalp: Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum

BOLU - Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu Aladağlar'da gerçekleştirdiği kamp sürüyor. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takım, çalışmalarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor. Kampın son günlerine yaklaşılırken, 4 kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp da yıl sonunda yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını belirtti. Kayaalp, pandemi dönemini iyi değerlendirdiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi pandemi dönemindeyiz. Tabii ki birçok organizasyon iptal oldu. Bunun da en büyüğü olimpiyatlar. Uluslararası Güreş Federasyonu yeni bir program yapma aşamasında. Çünkü yaklaşık 5 aydır hiçbir faaliyet yapılmıyor, her şey iptal oldu. Yıl sonuna Dünya Şampiyonası düşünüyorlar. O yüzden biz de yapabilirler diye düşünüyoruz. O yüzden hazırlıklarımıza şimdiden başladık" dedi.

'10 YIL ÖNCEKİ GİBİ GENÇ VE DİNAMİK HİSSEDİYORUM'

Kampın kendisi için çok verimli geçtiğini anlatan Kayaalp, "Bu benim ilk kampım, Mart ayından sonraki ilk milli takım kampım. Bir önceki milli takım kampına gelememiştim. Şimdi çalışmalara tekrar başladım. Büyük bir boşluk vardı. Onu iyi bir şekilde değerlendirdim. Biraz sakatlıklarım vardı. Bazı kas gruplarımda, sırtımda zayıflık vardı. Bu da kitleme yapıyordu ve gücümü kullanamıyordum. Benim için iyi oldu. Güçlenmiş oldum. Bomba gibi yeni sezona başladım diyebilirim. Kendimi 10 yıl önceki gibi genç ve dinamik hissediyorum. Dünya Şampiyonası yapılma ihtimaline karşı biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tabii güreş antrenmanı yapmıyoruz. Şu anda ağırlık antrenmanı yapıyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bundan sonra kamplarımızın tarihi belli ama önemli olan Uluslararası Güreş Federasyonu'nun verdiği karardan sonra daha bir şekillenecek programımız" diye konuştu.

5'İNCİ KEZ ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

30 yaşındaki Rıza Kayaalp, düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nda 5'inci kez şampiyonluk hedefi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar birkaç şampiyona dışında sakatlıklardan dolayı boş dönmedik ülkemize. Her zaman bayrağımızı göndere çektirmesini bildik. Dünya Şampiyonası olursa 5'inci kez dünya şampiyonluğu hedefim var. Onu olduktan sonra olimpiyatlara daha iyi bir hazırlık dönemi geçiririm psikolojik yönden. Sonuçta kırılması zor bir de kariyer bırakırım kendim için. İnşallah benim için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİLLİ Güreşçi Rıza KayaalpBolu Aladağlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mariano: Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim
Mariano: Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ayrılığını resmen açıkladı
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ayrılığını resmen açıkladı
Türk futbolunda zirvenin adı Başakşehir
Türk futbolunda zirvenin adı Başakşehir
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın
Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
Erdoğan'dan Başakşehir'e tebrik
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0
Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0
Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği: 2-0
Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı