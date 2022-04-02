Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel alacak
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5...
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak

Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 6’ncı gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde İtalyan Danila Sotnikov ile karşılaştı. Günün son müsabakasında rakibini 4-0 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11’inci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Milli sporcu, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin’in rekoruna yaklaşmasıyla ilgili, “Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak” dedi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 22:54
Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, buranın ödülünü tedavi masraflarına karşılayacağım demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin ve babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı ve sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum” dedi.

“KOLAY BİR ŞEY DEĞİL 12 KEZ ŞAMPİYON OLMAK”

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin’in rekoruna yaklaşmasıyla ilgili soruya cevap veren Rıza Kayaalp, “Onun 12 finali ve 12 şampiyonluğu var. Benim 12 final olarak yetiştim ama şampiyonlukta gerideyim. O büyük bir efsane, asrın şampiyonu olan bir isim. Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak. Kolay bir şey değil 12 kez şampiyon olmak. Sonuçta 12 final yaptım, 12’nci şampiyonluk eksik. İnşallah onu kazanırım ve öyle büyük bir şampiyonun rekorunu egale ederim” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Güreş şampiyonasıMacaristanRıza Kayaalp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0
Nezih Alkış, hayatını kaybetti
Nezih Alkış, hayatını kaybetti
Trabzonspor’da hedef şampiyonluğa bir adım yaklaşmak
Trabzonspor’da hedef şampiyonluğa bir adım yaklaşmak
GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor: 2-2
Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak
Alanya Ultra Trail 2022'de 34 ülkeden 703 sporcu yarışacak
Diyarbakır’ın Kapadokya’sında rafting yarışması
Diyarbakır’ın Kapadokya’sında rafting yarışması
Ünal Aysal başkan adayı olmayacağını açıkladı
Ünal Aysal başkan adayı olmayacağını açıkladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma