Rıza Kayaalp: Karelin'in rekorunu kırabilmek gurur verici olacak

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, buranın ödülünü tedavi masraflarına karşılayacağım demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin ve babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı ve sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum” dedi.

“KOLAY BİR ŞEY DEĞİL 12 KEZ ŞAMPİYON OLMAK”

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin’in rekoruna yaklaşmasıyla ilgili soruya cevap veren Rıza Kayaalp, “Onun 12 finali ve 12 şampiyonluğu var. Benim 12 final olarak yetiştim ama şampiyonlukta gerideyim. O büyük bir efsane, asrın şampiyonu olan bir isim. Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak. Kolay bir şey değil 12 kez şampiyon olmak. Sonuçta 12 final yaptım, 12’nci şampiyonluk eksik. İnşallah onu kazanırım ve öyle büyük bir şampiyonun rekorunu egale ederim” ifadelerini kullandı.