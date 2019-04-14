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Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Kayaalp, 8 Avrupa ve bir de Avrupa Oyunları şampiyonluğu ile Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu kırmış oldu.

Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Kayaalp, 8 Avrupa ve bir de Avrupa Oyunları şampiyonluğu ile Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu kırmış oldu.

14 Nisan 2019 Pazar 08:02
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Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu
Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu

Kariyerinde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu ve bir Avrupa Oyunları Şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia ile grekoromen stil 130 kilo finalinde karşılaştı. Kayaalp, karşılaşmanın ilk devresini 3-0 önde bitirdi. İkinci devrede rakibine puan vermeyen Rıza Kayaalp karşılaşmayı 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) 2015 yılında Bakü'de yapılan Avrupa Oyunları'nı resmi sitesinde (Oyun-Games) olarak göstermesi nedeniyle Rıza Kayaalp bu zafer ile 8'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

2015 yılındaki zaferin Avrupa şampiyonluğu gözükmesi için, UWW resmi sitesinde Avrupa Oyunları'nda Rıza Kayaalp'in şampiyonluğunun (European-Games) olarak gözükmesi gerekiyor. UWW'nin Avrupa Oyunları'nı resmi sitesine girmesi halinde Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonluğu sayısı 9 olacak ve 8 resmi Avrupa şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya'nın rekorunu resmi olarak kırmış olacak. BÜKREŞ (DHA) 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAYAALP'E KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9'uncu kez şampiyon olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibini yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı kutlamıştır" denildi. ANKARA (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza KayaalpGüreşAvrupa şampiyonu
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