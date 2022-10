Rıza Çalımbay: Kazandığımız zaman büyük bir avantaj yakalayacağız

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3'üncü maçında Kosova ekibi Ballkani ile karşılaşacak olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bizim için öncelik, bu maçı kazanmak. Bu maçı kazandığımız zaman büyük bir avantaj yakalayacağız" dedi.



Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3'üncü maçında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kosova ekibi Ballkani ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Yunan savunmacı Dimitrios Goutas düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"LİGDEKİ MAÇLARIN TELAFİSİ VAR AMA BURADAKİ MAÇLARI KAYBETME ŞANSIN YOK"



Gruplara iyi bir şekilde başladıklarını söyleyen Çalımbay, "Oynanan ilk iki maç gerçekten iyi geçti. Özellikle Romanya'da oynadığımız maçta ne kadar eksik olursak olalım gayet iyi bir şekilde mücadele ettik. Çok iyi de bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin de bizi çok iyi yerlere taşıyacağını biliyorum. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazandığımız takdirde büyük bir ihtimalle gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü en önemlisi bu maç. Rakip takım için de önemli bir maç. Herkes gözünde bu iki takımı küçümseyebilir. Zayıf takım diyebilir ama öyle değil. Kendi ülkesinin şampiyon takımı. Analiz yaptığımız zaman da çok çok iyi bir takım. Burada zorlanacağımız bir maç olacak. Kolay bir maç değil. Kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ligdeki gidişatımızla bu maç apayrıdır. Bu maçlar bizim için milli maç gibidir. Alacağımız her puan Türkiye için çok önemli. Bu maça bakış açımız çok farklı. Bizim için öncelik, bu maçı kazanmak. Bu maçı kazandığımız zaman büyük bir avantaj yakalayacağız. Daha sonra Romanya ekibi Cluj gelecek. O maçı da çok iyi bir şekilde bitirdiğimiz zaman gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da oynuyoruz ama bir kafamız da ligde kalıyor. Ligdeki maçların telafisi var ama buradaki maçları kaybetme şansın yok. Kaybettiğin an bir daha yakalama şansın yok" diye konuştu.



GOUTAS: BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK KRİTİK BİR MAÇ



Sivasspor'un başarılı defans oyuncusu Dimitrios Goutas ise "İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Tamamen genç oyunculardan kurulu ve ortaya iyi futbol koyan takım. Buraya futbol oynamaya geldikleri tamamen aşikar. Ama bizim öncelikle yapmamız gereken şey kendimize bakmak ve kendi planımızı uygulamak. Takımımızda çok tecrübeli oyuncular var. Kalitemiz çok yüksek. Umarım yarın taraftarlarımıza güzel bir futbol ve galibiyet izleteceğiz" dedi.



Ligde iyi bir pozisyonda olmadıklarını söyleyen Goutas, "Normalde çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ama bizim için artık her maç bir final ve farklı bir maç. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz. Kendimizde düzeltmemiz gereken bazı noktalar var. Bunları da düzelteceğimizi düşünüyorum. Bu maçı yendiğimiz takdirde psikolojimiz de düzelecek ve kendimize geleceğiz. Bu maç bizim için çok kritik bir maç" ifadelerini kullandı.