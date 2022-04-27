Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.442,91
ALTIN
899,59
DOLAR
14,84
STERLİN
18,58
EURO
15,63
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rıza Çalımbay: Hedefimiz Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak

27 Nisan 2022 Çarşamba 15:16
Rıza Çalımbay: Hedefimiz Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak

SİVAS - Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Galatasaray ile oynamak çok zor. Büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Rıza Çalımbay Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, "İyi bir maç oldu. İki takım açısından da bazı şeyler olmadı ama iki takım da mükemmel mücadele etti ve kazanmak için oynadı. Takım olarak ilk yarı iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra baskı yedik ama onda da çok iyi mücadele ederek sahamızda iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

"TAKIMIMIZIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Taraftarların maçlara gelmemesine üzüldüğünü kaydeden Çalımbay, "Bizim biraz daha taraftara ihtiyacımız var. Çok az sayıda taraftara karşı oynadık maçımızı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için maçımız var. O maçta da taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Sezona tüm takımlardan önce başladık. Hazırlık maçlarımızı bile resmi maç gibi oynadık. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götürmeye çalıştık. Takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"OYNADIĞIMIZ OYUNUN ÜSTÜNE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR Kİ FİNALE KALALIM"

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için Aytemiz Alanyaspor ile bir maç daha oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay "Aytemiz Alanyaspor ile daha önce oynadığımız maçları kazandık diye bu maçı da kesin kazanacağız diye bir şey yok. Oynadığımız oyunun kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor ki finale kalalım. Üstüne çıkamazsak sıkıntı yaşayabiliriz" diye konuştu. 

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Çalımbay, "Galatasaray ile oynamak çok zor. Büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi taraftara sahipler. Oradaki atmosfer bambaşka olacak. Orada golü, atağı düşünmemiz lazım. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza çalımbayDemir Grup Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Transferin gözdesi Kasımpaşa
Transferin gözdesi Kasımpaşa
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor’da Avcı ve 23 futbolcunun ilk şampiyonluk bekleyişi
Trabzonspor’da Avcı ve 23 futbolcunun ilk şampiyonluk bekleyişi
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı biletleri 26 saniyede tükendi
Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
Altay - Galatasaray: 0-1
Altay - Galatasaray: 0-1
Trabzon’da galibiyet coşkusu
Trabzon’da galibiyet coşkusu
Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3
Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma