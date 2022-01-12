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Rıza Çalımbay: Coşkulu taraftar önünde oynamak bambaşka

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:07
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Rıza Çalımbay: Coşkulu taraftar önünde oynamak bambaşka

SİVAS - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Coşkulu bir taraftarla oynamak bambaşka. Onun için mutlaka bu maça gelmeleri gerekiyor. Hep söylüyorum; taraftara çok ihtiyacımız var. Onlar da gelirse inşallah hep beraber güzel şeyler başaracağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçı hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, ilk olarak dün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık için üzüntülerini dile getirerek, "Söyleyecek söz bulamıyoruz. Konyaspor ile oynadığımız maçtan önce de karşılaştık ve sohbet ettik. Yaşadığı kaza haberini duyunca inanılmaz üzüntü duyduk bütün takım olarak. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimiz için çok üzücü bir olay oldu" diye konuştu.

Ligde geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçı değerlendiren Çalımbay, "Maça çok iyi konsantre olmuştuk. Maç boyunca inanılmaz şekilde mücadele ettik. Konyaspor da iyi gidiyordu. Bu maçın çok zor olacağını biliyorduk. Ona göre oynadık ve ona göre analiz yaptık. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Hatalarımız da oldu. Özellikle ikinci yarıda kontra ataklarda son pasları daha iyi kullanabilirdik. Ligin ikinci yarına böyle zor bir deplasmanda galip gelerek başlamak çok önemliydi. Bunu da başardık ve iyi bir 3 puan aldık. Çok da ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

"ZOR MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"

Ligde cumartesi günü konuk edecekleri Trabzonspor maçını da değerlendiren Çalımbay, şunları söyledi: "Bu maçta da aynı şeyleri yapmamız gerekiyor. Özellikle orta sahada çok eksiğimiz var. Max Gradel ve Fayçal Fajr ile sakat olan diğer arkadaşlarımızın olmaması da bizim için çok büyük bir dezavantaj. Yönetimimizden talep ettiğimiz oyuncuları da aldığımızda daha alternatifli ve etkili bir takım olacağız. Yönetim de biz de uğraşıyoruz. Zor maçlar oynayacağız. Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu 3 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan çok önemli. Deplasman iç saha fark etmeden oynayıp bu maçlarımızı kesinlikle iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak gücümüz var."

Her maçta taraftara büyük ihtiyaç duyduğumuzu kaydeden Çalımbay, "Onların varlığı bize yetiyor. Coşkulu bir taraftarla oynamak bambaşka. Onun için mutlaka bu maça gelmeleri gerekiyor. Hep söylüyorum; taraftara çok ihtiyacımız var. Onlar da gelirse inşallah hep beraber güzel şeyler başaracağız" dedi.

"SİVASLI OLDUĞUM İÇİN SORUMLULUĞUM ÇOK BÜYÜK"

Ligde son 3 yılda en uzun süre görev yapan teknik direktör konumunda olmasının hatırlatılması üzerine Çalımbay duygularını şu cümlelerle paylaştı:

"Bu güzel bir şey. Önemli olan istikrarı korumak. Sivaslı olduğum için sorumluluğum çok büyük. 2 sezondur Demir Grup Sivasspor'u Avrupa'ya götürüyoruz. Güzel şeyler de yapıyoruz. İyi maçlar oynuyoruz ve ligi de iyi şekilde bitiriyoruz. Ekibimle birlikte istikrarlı şekilde çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza çalımbayDemir Grup Sivasspor
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