Rekorların kırıldığı, ilklerin gerçekleştiği Dünya Kupası'nda zafer Arjantin'in oldu

İSTANBUL - Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası Finali'nde Fransa'yı penaltılar sonucunda eleyerek tarihinde 3'üncü defa Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda birçok rekor kırılırken, bireysel anlamda da yıldız oyuncular ilkleri başardı.



2022 FIFA Dünya Kupası Finali'nde Arjantin ile Fransa, Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sonuçlanan karşılaşmada Arjantin, seri penaltı atışları sonucunda rakibini mağlup ederek 1978 ve 1986'nın ardından 3'üncü defa Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. 32 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda birçok rekor kırılırken, yıldız oyuncular ülke ve Dünya Kupası tarihine çeşitli alanlarda adını yazdırmayı başardı.



EN ÇOK GOL ATILAN DÜNYA KUPASI



Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası tarihin en çok gol atılan Dünya Kupası oldu. Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenen Dünya Kupası'nda oynanan 64 maçta toplam 172 gol atıldı. Bu alanda önceki rekor, 171 gol atılan 1988 yılında Fransa ve 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupalarına aitti.



2022 FIFA Dünya Kupası'nda ayrıca bir rekor daha kırıldı. Eleme aşamasında toplam 5 maç penaltı atışlarına giderken bu alanda bir ilk de ortaya çıktı.



LIONEL MESSI: HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ, REKORLARI ALT ÜST ETTİ



Arjantin'in 35 yaşındaki yıldız oyuncusu Lionel Messi, kariyerinin son Dünya Kupası'na hayalini gerçekleştirilebilmek için çıktı. Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çıktığı ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olmasının ardından taraflı tarafsız herkesin aklına soru işaretleri getirdi. Maçın ardından Messi yaptığı açıklamada, "Bize güvenin" diyerek kupaya olan inancını gösterdi. Ardından oynadığı toplam 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Arjantin, finalde Fransa'yı mağlup ederek kupayı 3'üncü kez kazandı. Arjantin'in kupayı kazanmasında kuşkusuz en büyük paya sahip olan Lionel Messi, bu turnuvada birçok rekoru kırmayı başardı. Final maçıyla birlikte Dünya Kupası'nda 26'ncı kez forma giyen Messi, bu alanda Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu oldu. Messi, grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında gol atarak bunu başaran ilk oyuncu da oldu. 2022 Dünya Kupası'nda attığı 7 golün yanı sıra 3 asist yapma başarı gösteren Messi, toplam 10 gole etki ederek turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü de kazandı. Messi, 2014'ün ardından bu ödülü bir kez daha kazanarak bunu 2 defa başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Messi ayrıca, Dünya Kupası Altın Top ödülünü kazanan en yaşlı oyuncu olmanın yanı sıra Dünya Kupası'nda en çok gole katkı yapan (Gol+Asist) isim olarak da tarihe adını yazdırdı.



KYLIAN MBAPPE: DENEDİ, ÇOK YAKLAŞTI AMA BİTİREMEDİ



Son şampiyon unvanıyla geldiği Dünya Kupası'nda bir kez daha zafere ulaşabilmek için sahaya çıkan Fransa, finalde kaybederek İtalya ve Brezilya'nın ardından Dünya Kupası'nı üst üste kazanmayı başaran 3'üncü ülke olma şansını yitirdi. Fransa'nın 24 yaşındaki yıldız ismi Kylian Mbappe, finalde 3 gol atmasına rağmen ülkesine bir kez daha Dünya Kupası zaferi yaşatmayı başaramadı. Mbappe 24 yaşında olmasına rağmen Dünya Kupası finallerinde 4 gole ulaşarak bu alanda 3 gollü Pele, Vava, Zinedine Zidane ve Geoff Hurst'ı geride bırakarak zirveye oturdu. Mbappe ayrıca finalde attığı 3 gol ile Dünya Kupası'nda attığı gol sayısını 12'ye çıkararak 23 yaş 363 gün ile bu turnuvada 10 gole ulaşan en genç oyuncu unvanını da ele geçirdi.



NEYMAR'DAN ERKEN VEDA



Turnuva başlamadan önce Dünya Kupası'nı kazanmak için en büyük favorilerden birisi olan Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltılarla elenerek turnuvaya erken veda etti. Brezilya'nın yıldız ismi Neymar, çeyrek finalde Hırvatistan'a attığı gol ile milli takımdaki gol sayısını 77'ye çıkardı. 30 yaşındaki oyuncu, bu alanda efsanevi oyuncu Pele'yi yakalama başarısı gösterdi. Neymar, 1 gol daha atması halinde Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu olacak.



CRISTIANO RONALDO, HAYAL KIRIKLIĞI



Dünya Kupası öncesinde yaptığı röportaj ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo için spekülasyonlar içerisinde geçen Dünya Kupası hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Turnuva başladıktan kısa bir süre sonra kulübü Manchester United ile yollarını ayıran Ronaldo, son 16 turunda İsviçre ve çeyrek finalde Fas'a karşı oynanan karşılaşmalara yedek kulübesinde başlamıştı. Portekiz'in turnuvaya çeyrek finalde veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan yıldız oyuncu, grup aşamasında Gana'ya attığı gol ile bir ilki başardı. Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında oynanan 5 Dünya Kupası'nda da gol atarak 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.



OLIVIER GIROUD FRANSA TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ



Fransa'nın 36 yaşındaki oyuncusu Olivier Giroud, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülke tarihine geçti. Giroud, Fransa formasıyla ilk maçına 25 yaşında çıkmış olmasına rağmen grup aşamasında Polonya'ya attığı gol ile gol sayısını 52'ye çıkararak Thierry Henry'i geride bıraktı ve Fransa'nın en golcü oyuncusu olmayı başardı. Tecrübeli forvet, son 16 turunda İngiltere'ye de 1 gol atarak gol sayısını 53'e yükseltti.



FAS: PERİ MASALI



2022 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine Afrika ekibi Fas imza attı. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve takdirini kazanan Fas, Dünya Kupası'nda yarı final oynayan ilk Afrika takımı olarak tarihe geçti. 31 Ağustos 2022'de göreve gelmesine rağmen kısa sürede elde ettiği bu başarı ile teknik direktör Walid Regragui, herkesin dikkatini çekti. Ayrıca Fas forması giyen Sofyan Amrabat ve Azzedine Ounahi başta olmak üzere birçok oyuncu gösterdikleri performans ile birçok kulübün transfer radarına girmeyi başardı.