RedBull Car Park Drift Türkiye'de şampiyon Fahimreza Keykhosravi

KOCAELİ - Türkiye'nin en iyi drift pilotları, RedBull Car Park Drift Türkiye Finali'nde kozlarını paylaştı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin en yetenekli drift pilotları, binlerce motor sporları hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir rekabet içerisinde geçen mücadele sonrasında Fahimreza Keykhosravi, RedBull Car Park Drift Türkiye şampiyonu oldu. 400 üzerinden 371 puan almayı başaran şampiyon Fahimreza Keykhosravi'yi, Ali İnal ikinci ve İbrahim Yücebaş da üçüncü olarak takip etti. Türkiye finalinde derece yapan Keykhosravi, İnal ve Yücebaş, 1 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek RedBull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Otomobil sporlarının en dikkat çeken dallarından biri olan drift branşının Türkiye'deki en büyük organizasyonu olan RedBull Car Park Drift Türkiye Finali'nde, şampiyon Fahimreza Keykhosravi ödülünü TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya'nın elinden aldı. Yarışın ikincisi Ali İnal'a ödülünü Lift Content Factory Kurucusu Ömer Erdem takdim ederken, üçüncü İbrahim Yücebaş'a ise ödülünü Drift Kulübü Başkanı Burak Ünal verdi.

Kuveyt'te 1 Şubat'ta başlayan RedBull Car Park Drift 2019'un şampiyonu İstanbul'da belli olacak. 12 ülkede yapılacak ülke finalleri sonrasında elemeleri geçen 20 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğindeki RedBull Car Park Drift Dünya Finali'nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.