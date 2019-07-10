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Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

Altı yıl sonra yeniden düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı’nda düzenlenecek. Yarışmanın birincilerini ise ünlüler belirleyecek.

Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

Altı yıl sonra yeniden düzenlenecek olan Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı’nda düzenlenecek. Yarışmanın birincilerini ise ünlüler belirleyecek.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
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Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

İSTANBUL - Dünya çapında birçok ülkede düzenlen yarışma Türkiye’de de ilgi görüyor. Yarışmada katılımcılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli kostümleriyle rampadan denize atlayacak. En yaratıcı kostümleri ve uçuş araçlarını ise Müge Boz, pilot Yağmur Sarıoğlu, oyuncu İbrahim Selim, İlayda Alişan, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, uçak mühendisi Muhammed Yılmaz ve Red Bull sporcuları, Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı’dan oluşan jüri belirleyecek.

Yarışmaya dörder kişilik 40 takım katılacak. Yarışmacılar kendi hazırladıkları uçuş araçları ve farklı kostümlerle hazırlanan rampadan denize atlayacak. Ünlülerin de katılımıyla gerçekleşecek yarışmada çeşitli sahne şovları düzenlenecek. 4. Red Bull uçuş günü 4 Ağustos Pazar Günü saat 11.00’de Caddebostan Plajı’nda gerçekleşecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Red Bull Uçuş Günü4 Ağustos PazarCaddebostan Plajı
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