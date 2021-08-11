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Red Bull Formulaz için geri sayım başladı

11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:22
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Red Bull Formulaz için geri sayım başladı

İSTANBUL - Red Bull ve Formulaz Derneği’nin 12'nci kez birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz, 22 Ağustos'ta başlayacak.

1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 22 Ağustos’ta Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Tamamen tahtadan ve el yapımı olması şartı aranan ve 170x70 santimetre ile sınırlı olması gereken araçların yarıştığı Formulaz'da tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Red Bull Formulaz
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