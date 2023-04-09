Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor

Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu 19 yaşındaki Ayça Akçınar, lisede tanıştığı bu branşta kendisini geliştirerek milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

09 Nisan 2023 Pazar 12:08
2 Okunma
Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor
Trabzon

Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue yönetiminde Trabzon'da hazırlık kampını sürdüren ay-yıldızlı ekibin kadrosundaki genç sporcu, olimpiyat oyunlarına katılabilmelerinin hayaliyle çalışmalarına devam ediyor.

Ayça Akçınar, Ragbi Kadın Milli Takımı'nda ilk kez bu yıl forma giyme şansı yakaladığını söyledi.

Çocukluğunda jimnastik ve tekvando yaptığını belirten Akçınar, lisede ise arkadaşının yönlendirmesiyle Ankara Üniversitesi Rugby Takımı'nda yer aldığını anlattı.

Ragbiyi çok sevdiğini dile getiren Akçınar, "Ragbiye başladıktan sonra hızlı koşabilme yeteneğimin olduğunu da keşfettim. İlk olarak okul turnuvalarında yer aldım. Çok eğlendim. Takımla beraber aile gibi bir ortamdaydım. Bireysel sporlardan farkı da bu zaten; aile gibi olmak. Herkes birbirleriyle iletişim halinde, sürekli birbirine destek oluyor." dedi.

Takımın yaş ortalamasına bakıldığında en genç sporcu olduğunu dile getiren Ayça Akçınar, "Takımdaki ablalarım bana moral veriyor, destek oluyor. Sürekli bana bu sporu daha iyi öğretmek için çalışıyorlar." diye konuştu.

Akçınar, ragbiye başladığı yıllarda çevresinden tepki aldığına dikkati çekerek, "Çevremdekilerden, 'Bu nasıl spor, nasıl yapıyorsunuz?' gibi tepkiler aldım. Kadın olarak zor bir sporla uğraşıyorum ama bence isteyen herkes yapabilir. Maç içindeki o heyecanla aldığınız darbelere alışıyor, acıyı hissetmiyorsunuz. Bence iyi bir branş, zorluğu yok, herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir takımız, çabalıyoruz"

Ay-yıldızlı sporcu, 18 yaş altı kategorisinde mücadele ederken A Milli Takım kamplarına katıldığını dile getirirken, "O yıllarda yaşım tutmadığı için sadece kamplara katıldım. A Milli Takım'la hiç resmi müsabakaya çıkmadım. Çok istiyorum onlarla beraber yer almayı, tecrübe edinmeyi. Bu sene başarı elde etmek istiyorum. Umarım olur. İlk resmi maçımız haziranda görünüyor." şeklinde konuştu.

Akçınar, Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek istediğini vurgulayarak, "Derece elde edip takımla birlikte olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Gideceğimizden eminim. Güçlü bir takımız, çabalıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bu iş için hepimiz gönül verdik. Sabah akşam antrenman yapıyoruz, hırslıyız. Her oyuncunun en büyük hayalidir herhalde olimpiyatları görmek. Ben de görmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Ankara Üniversitesi Rugby Takımı sporcusu olarak 5 yıldır müsabakalara katıldığını belirten Akçınar, "Lisede ne yapacağımı bilmiyordum. Ragbiye yöneldikten sonra gördüm ki takımdaki bütün ablalarım beden eğitimi bölümünde okuyor. Onlara bir şey katmış ve devam etmişler. Şimdi ben de Ankara Üniversitesinde beden eğitimi öğretmenliğinde okuyorum. Öğretmenlik ve antrenörlük güzel. İleride de işimi severek yapacağım. Çünkü sporu ve bu ortamı seviyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
RagbiKadınMilliTakımıAyçaAkçınarAyyıldızlılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da ramazanda iftar için maçlara ara verilmesini yasaklama kararı tepki çekti
Fransa'da ramazanda iftar için maçlara ara verilmesini yasaklama kararı tepki çekti
NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi
NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi
Trabzonspor bu sezon eski günlerinin uzağında kaldı
Trabzonspor bu sezon eski günlerinin uzağında kaldı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Çözüm yine oyuncuların elinde
Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Çözüm yine oyuncuların elinde
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
Trabzonspor deplasmanda yenildi
Trabzonspor deplasmanda yenildi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taraftarlardan özür diledi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taraftarlardan özür diledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi