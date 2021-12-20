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PUB-G Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor

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20 Aralık 2021 Pazartesi 12:47
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PUB-G Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Dünyada E-Spor etkinlikleri her geçen yıl çoğalıyor. Küresel çapta yüzlerce turnuva düzenleniyor. Organize video oyunu yarışmalarına onbinlerce sporcu katılırken, dünyadaki E-Spor şampiyonalarını izleyenlerin sayıları da on milyonlarla ifade edilmeye başlandı. 

Dünyadaki E-Spor etkinlikleri arasında önde gelen turnuvalardan biri olan PUB-G Mobile Global Championship’te 3 hafta süren karşılaşmalar sonrasında Doğu ve Batı Liglerindeki ilk 16 takımlar belli oldu. Batı Ligi’nde yarışan 6 Türk takımından 5’i ilk 16’ya kalma başarısı gösterdi. 

6 milyon dolar ödüllü turnuva, çok sayıda ülke ve bölgede ilk elemeleri geçen takımlar arasında 30 Kasım’da başladı. 

Doğu ve Batı Ligi elemelerinde ilk aşama tamamlandı. 22-24 Aralık tarihleri arasında büyük final elemeleri düzenlenecek.

PMGC 2021 Büyük Finalleri ise 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. Şampiyona çerçevesinde; 1.’ye 600 bin, 2.’ye 290 bin, 3.’ye 150 bin $ olmak üzere toplamda 6 milyon dolar olmak üzere çeşitli ödüller dağıtılacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PUBGDünya şampiyonasıPUBG Dünya ŞampiyonasıPMGC 2021PMGC 2021 Global ChampionshipTurkish Teams
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