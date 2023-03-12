Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli...
Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Oslo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Atina Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pub-G Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda Türk rüzgârı

Pub-G Mobile European Wonder League’in 2. sezonunda Türk rüzgârı esti.

12 Mart 2023 Pazar 18:05
Pub-G Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda Türk rüzgârı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Pub-G Mobile European Wonder League’in 2. sezonunda Galatasaray Esports şampiyon oldu. 

Avrupa’nın en iyi 16 Pub-G Kadın takımının yarıştığı final karşılaşmalarına, 7 Türk takımı katılmaya hak kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş, Next Ruya, S2G, Rice of Queens, Respect ve Bonfire takımlarımız 4 gün zarfında oynadıkları 20 maçta şampiyonluk için yarıştılar. 

Pub-G Mobil Avrupa Kadınlar Ligi’nde 2. sezon şampiyonu Galatasaray takımımız oldu.

Dünyanın en büyük e-spor organizasyonlarından olan Pub-G Mobil Şampiyonası’nın Kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu’na uzanan Galatasaray 2.000 dolarlık ödülün de sahibi oldu. Rusya takımı RE 2. olarak 1.000 dolar, yine Türk takımlarımızdan Beşiktaş ise 3. olarak 700 dolar ödül kazandı. 

Rusya ve Batı Avrupa elemelerini geçerek finallere katılmaya hak kazanan Sly Machine 4., FarVoice Gaming 5., Game Lord Sirens 6., Dagestan 77 Dreamcore ise 7. oldu.

Türk takımlarımız Next Rüya 8., S2G Esports 9., Rise of Queens 11., Respect Esports 14., Bonfire Esports 16. oldu. 

PUB-G nedir?

PUB-G, 64 km2’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki temsili alanlar üzerinde 4’er kişiden oluşan 16 takımın birbiriyle savaştığı bir bilgisayar oyunu. Oyunda çeşitli silah, mühimmat ve teçhizat seçenekleri bulunuyor. Zamanla daralan alan, takımları birbiriyle mücadeleye zorluyor. Dünyada 100-400 milyon arasında PUB-G oyuncusu olduğu ve günlük yaklaşık 14 milyon kişinin oynadığı ifade ediliyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PUBGAvrupa Kadınlar Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü, 3 puanı 2 golle aldı
MKE Ankaragücü, 3 puanı 2 golle aldı
İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
Milli boksör Ayşen Taşkın, öğrencileriyle şampiyonluklara hazırlanıyor
Milli boksör Ayşen Taşkın, öğrencileriyle şampiyonluklara hazırlanıyor
Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı
Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı
Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını başlattı
Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Buradan TFF'ye sesleniyorum, aldığınız kararı bir kez daha gözden geçirin
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Buradan TFF'ye sesleniyorum, aldığınız kararı bir kez daha gözden geçirin
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi