Pub-G Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda Türk rüzgârı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Pub-G Mobile European Wonder League’in 2. sezonunda Galatasaray Esports şampiyon oldu.

Avrupa’nın en iyi 16 Pub-G Kadın takımının yarıştığı final karşılaşmalarına, 7 Türk takımı katılmaya hak kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş, Next Ruya, S2G, Rice of Queens, Respect ve Bonfire takımlarımız 4 gün zarfında oynadıkları 20 maçta şampiyonluk için yarıştılar.

Pub-G Mobil Avrupa Kadınlar Ligi’nde 2. sezon şampiyonu Galatasaray takımımız oldu.

Dünyanın en büyük e-spor organizasyonlarından olan Pub-G Mobil Şampiyonası’nın Kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu’na uzanan Galatasaray 2.000 dolarlık ödülün de sahibi oldu. Rusya takımı RE 2. olarak 1.000 dolar, yine Türk takımlarımızdan Beşiktaş ise 3. olarak 700 dolar ödül kazandı.

Rusya ve Batı Avrupa elemelerini geçerek finallere katılmaya hak kazanan Sly Machine 4., FarVoice Gaming 5., Game Lord Sirens 6., Dagestan 77 Dreamcore ise 7. oldu.

Türk takımlarımız Next Rüya 8., S2G Esports 9., Rise of Queens 11., Respect Esports 14., Bonfire Esports 16. oldu.

PUB-G nedir?

PUB-G, 64 km2’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki temsili alanlar üzerinde 4’er kişiden oluşan 16 takımın birbiriyle savaştığı bir bilgisayar oyunu. Oyunda çeşitli silah, mühimmat ve teçhizat seçenekleri bulunuyor. Zamanla daralan alan, takımları birbiriyle mücadeleye zorluyor. Dünyada 100-400 milyon arasında PUB-G oyuncusu olduğu ve günlük yaklaşık 14 milyon kişinin oynadığı ifade ediliyor.