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PUANLAR ELDİVENLERİN

17 Nisan 2023 Pazartesi 09:17
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PUANLAR ELDİVENLERİN
Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş 5 maçlık serinin ardından Trabzon’da iki önemli puan bıraktı. Cenk Tosun’un sakatlığı Amir’in cezası nedeniyle ideal 11’inden yoksun sahaya çıkan Beşiktaş ideal oyunundan da yoksundu. 

Maç, klasik ev sahibi ekibin baskısıyla başlamış gibi görünse de ilk 45 dakikası seyir zevkinden uzak, oyun kalitesi düşük bir karşılaşma izledik. Ne etkili bir atak ne de isabetli şutlar vardı. Beklenenin aksine kazanmak istemeyen iki takım vardı sahada. Beşiktaş orta sahasının geçiş oyunu sorunu bu maçta iyice ortaya çıktı. 

Geçiş oyununda kritik olan nokta topu kazandıktan sonra verilen ilk pastır. Bölgeler arası uzun toplarla ya da kısa ve etkili paslarla bunu yapabilirsiniz. Hücumdan savunmaya savunmadan da hücuma çıkarken Beşiktaş bu etkili oyunu 90 dakika boyunca kuramadı. Burada bu kilit pasları vermesi gereken Maxim ve Ghezzal etkisizdi. Haliyle Amir de olmayınca bu görev Saiss’e düştü. Fakat ne Saiss’in uzun toplarıyla kanatlar buluştu. Ne de Salih ve Gedson etkili paslarla Aboubakar’ı buluşturabildi.

Şenol Güneş bu sıkıntıyı görünce orta sahaya müdahale etmek istedi ve dakika 68 de Ghezzal/Nkoudou, Maxim/Muleka değişikliğini yaptı. Fakat oyuna dahil olanlar çıkanlardan daha kötü bir performans sergiledi. Yakaladıkları en net pozisyonları dahi değerlendiremediler. Anlaşılan o ki kulübede oturmaya alışmışlar. Oyuna girdiklerinde sahada sadece top ezdiler. Sanki ısınmaya çıkmış gibilerdi. NKoudou ve Muleka böyle bir maçta iş görmeyecekse ne zaman görecek sormadan geçemiyorum.

Açıkçası Şenol hocanın kulübede hamle şansı da pek yok. Fakat Tayfur’u alsa Nkoudou yerine daha isabetli olabilirdi diye düşündüm. Genelde en büyük sorun kilit pasla oyunu başlatacak oyuncunun olmamasıydı diyebiliriz. 

Masuaku’nun Beşiktaş’ta kilit paslar atabilecek en etkili ayaklardan biri olacağı kanısındayım. Eksik olduğu durumlarda Masuaku özellikle bu plan üzerinde çalıştırılmalı. Tıpkı Rosier/Ghezzal ikilisi gibi  Masuaku/Redmond işbirliği çok etkili bir uyum performansı gösterecektir. 

Trabzonspor’a baktığımızda onların da eksikleri vardı ama orta sahası Beşiktaş’tan daha iyiydi. İkinci yarı çok net pozisyonlar buldular ve iyi ataklar yaptılar. Fakat kaleye takıldılar. İki takımın kalecisi de çok etkiliydi. Hücum hattının aksine Beşiktaş savunması özellikle Onur maçın iyileri arasındaydı. Maçın yıldızı ise kalesinde devleşen Mert Günok’tu.

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Son Güncelleme: 17.04.2023 09:35
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşJKMertGünokSüperligTranzonsporSK
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