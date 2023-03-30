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Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın aday oyuncuları belli oldu

İngiltere Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın aday oyuncuları duyuruldu.

30 Mart 2023 Perşembe 17:04
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Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne seçilecek yılın aday oyuncuları belli oldu
Ankara

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, eski yıldız oyunculardan Tony Adams, Ashley Cole, Gary Neville, Sol Campbell, Jermain Defoe, Michael Owen, Michael Carrick, Les Ferdinand, John Terry, Petr Cech, Rio Ferdinand, Yaya Toure, Andy Cole, Robbie Fowler ve Nemanja Vidic, yılın adayları arasında yer aldı.

Bazılarının daha önce de aday listesinde yer bulduğu 15 oyuncudan 3'ü, oylamanın ardından Şöhretler Müzesi'ne dahil edilecek. Futbolseverler, Premier Lig'in internet sitesinde başlayan oylamaya, 10 Nisan'a kadar katılabilecek. Seçilen oyuncular, 3 Mayıs'ta duyurulacak.

Şöhretler Müzesi'ne 2021'de Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp, Frank Lampard, David Beckham, Steven Gerrard, geçen yıl ise Wayne Rooney, Patrick Vieira, Sergio Agüero, Didier Drogba, Vincent Kompany, Peter Schmeichel, Paul Scholes ve Ian Wright seçilmişti. Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger de müzeye dahil edilen teknik direktörler olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Şöhretler MüzesiPremier LigAday OyuncularFutbolLes Ferdinand
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