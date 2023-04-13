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Premier Lig kulüpleri, forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer vermeyecek

İngiltere Premier Lig kulüpleri, bahis firmalarının forma göğüs sponsorluğunda yer almaması konusunda anlaşmaya vardı.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:04
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Premier Lig kulüpleri, forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer vermeyecek
İstanbul

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Premier Lig'deki futbol kulüpleri, 2025-2026 sezonu sonundan itibaren forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer verilmemesi yönünde karar aldı.

Söz konusu karar, hükümetin mevcut bahis mevzuatı göz önünde bulundurularak Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı ile Premier Lig yönetimi ve kulüplerin dahil olduğu görüşmeler sonunda verildi.

Öte yandan Premier Lig, bahis reklamlarını azaltmak için gönüllü bir şekilde bu kararı alan Birleşik Krallık'taki ilk spor ligi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PremierLigFormagöğüsreklamları
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