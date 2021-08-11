Pony Engel Atlama ve Equifun Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çilek Mobilya Equıfun Pony Engel Atlama Türkiye Kupası ve Şampiyonası, Petek Koleji Pony Engel Atlama Ligi sonuçlandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu izni ve İstanbul Binicilik Kulübü’nün organizasyonu ile gerçekleşen final müsabakaları İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde yapılan final mücadelesi ile sona erdi. 3 gün süren yarışmalara organizasyon da toplam 380 start verildi.

Türkiye’nin para-at terbiyesi sınıf 1 kategorisi sporcusu Alperen Alper’in gösterisi büyük alkışlarla izlendi.

Final gününün ve yarışmanın en eğlenceli yanı ise Şeniz Ulusoy koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Pony Güzellik Yarışması oldu. İstanbul Binicilik, Tabiat Binicilik, Çankaya Binicilik, İstanbul Atlı Spor binicilerinin katıldığı etkinlik özel olarak davet edilen jüri ile sahne aldı. Şeniz Ulusoy’un başkanlığını yaptığı jüri de, TRT Spor yorumcusu Evren Göz, Galatasaray TV yorumcusu ve eski futbolcu Erkan Engin, Nesine TV program yapımcısı Merih Önal yer aldı.

Yarışmanın ödülleri, Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Vasfiye Çilek,Petek Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Petek, İstanbul Binicilik Kulübü Başkanı Mustafa Siyok ve spor dünyasından PlaySpor ve Çevre TV Genel Yayın Yönetmeni Orkun Yazgan,TRT Spor Evren Göz, Nesine TV Merih Önal ve Galatasaray TV Erkan Engin tarafından yarışmacılara takdim edildi.