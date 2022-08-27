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Plaj voleybolunda gençler Dikili'de buluşuyor

27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:59
Plaj voleybolunda gençler Dikili'de buluşuyor

İZMİR - ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, 14-18 Eylül tarihleri arasında Dikili'de yapılacak. İzmir yine dünyanın dört bir yanından plaj voleybolcularını ağırlayacak. BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası ile başlayan, U18, U20 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapan, CEV Continental Cup ile Tokyo 2020 Avrupa Kıta Elemeleri ikinci raundunu düzenleyen İzmir, Dikili'deki FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası ile plaj voleybolu organizasyonlarını sürdürecek. Dünya çapından 32 ülkeden toplam 64 takımın mücadele edeceği şampiyonada 128 sporcu kumlara çıkacak. 

SOYER: İZMİR SU VE PLAJ SPORLARINDA MERKEZ OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın merkezi konumuna yükselteceklerini vurgulayarak, "İzmir, 629 kilometrelik sahil şeridine ve 100 kilometrenin üzerinde plaja sahip. Mavi bayrak alan çok sayıda plajımız var. Masmavi bir gökyüzüne, dört mevsimi en güzel şekilde yaşayan bir coğrafyaya sahibiz. Bu avantajlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek güzel İzmir'imizi su ve plaj sporlarında Avrupa'nın merkezine dönüştüreceğiz. Dikili Belediyesi ile ev sahipliğini yapacağımız dev şampiyona, bu doğrultudaki önemli organizasyonlarımızdan biri. Türkiye Voleybol Federasyonu'na bizimle el ele verdiği için teşekkür ederim. Dikili Belediyesi ile örnek bir organizasyon gerçekleştireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Plaj VoleyboluDikili
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